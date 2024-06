Naujausia žinomos sinoptikės prognozė: Lietuvos link atkeliauja ciklonas – pasiruoškite

Lietuviška vasara sugrįžo, ir panašu, kad užsibus. Virš šiaurės Europos žemesnio atmosferos slėgio sistema, su keliais ciklonais, įsikūrusi ir vienodu vardu- Swantje pavadinti. Piečiau, virš didelės Europos dalies silpnas aukštesnio atmosferos slėgio laukas, kuriame dar yra užsilikę nusilpę ciklonai, su atmosferos frontų debesimis.

Savaitgaliui šiaurietis ciklonas į Vidurio ir Rytų Europą plėsis, su juo ir vėsesnis oras vis dar brausis. Lietaus laukiantiems lietaus daržams, laukams ir miškams gerų žinių nėra- daugiausia tik trumpai palaistys tai vieną, tai kitą Lietuvos pusę.

Kiek daugiau lietaus tikėtina sekmadienį, su šaltuoju atmosferos frontu. Šiluma irgi nedžiugins, ypač atostogaujančių Lietuvoje.

Po liūdnokos orų prognozės graži L. Gutausko pasakaitė apie birželio mėnėsio paukštį-lakštingalą.„Naktis pavydėjo dienai, kad jai paukšteliai gražiai čiulba. Sumanė bent vieną kurį paukštelį pavilioti. Dienai traukiantis, tyliai šliaužė naktis ir klausėsi, kuris paukštis kaip čiulba.Kai visi paukščiai vakarop nutilo, poilsio sutūpė, prišliaužė naktis prie lakštingalos ir šnabžda:

-Perniek leidi savo balselį, kada aplinkui kiti paukščiai čiauška, kada dalgiai žvanga. Pranyksta tavo giesmelė dienos triukšme. Ar nebūtų tau maloniau čiulbėti, kada nutildau dienos klegesį, kada tik naktigonis be žodžių su žvaigždėmis kalbasi?

Klausė klausė lakštingala nakties švelnios kalbos ir sumanė išmėginti savo balsą nakties tylumoj.Plačiai pasklido lakštingalos giesmė, plaukė laukais, šlaitų daubomis. Naktigonis, pamiršęs žvaigždes, gaudė ausimis giesmės gaidą. Naktis iš džiaugsmo virpėjo.

- Teisybę kalbėjai, naktie,— sutiko lakštingala, niekieno netrukdoma giesmelę baigus.— Nuo šios valandos tavo tylumoj mano giesmė teskambės.

Kokie orai laukia?

Penktadienį, birželio 7 d. trumpai palis- naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną vietomis trumpi lietūs, popietę gausiau gali palyti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, čia gali silpnai perkūnija padudenti. Vėjas nepastovių krypčių naktį 3-6 m/s, dieną 5-10 m/s. Naktį 6-11°C, dieną 16-21°C.

Šeštadienį, birželio 8 d. nedaug, tik kai kur, trumpai nulis, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 3-6 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 5-10 m/s.Naktį 8-12°C, dieną 17-22°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.

Sekmadienį, birželio 9-osios naktį be ženklesnio lietaus, rytą lis vakariniuose rajonuose, dieną lietaus debesys keliaus per Lietuvą į rytus, o popietę rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose perkūnija sudundės. Vėjas naktį pietų 6-11 m/s, dieną pietvakarių 7-12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s, o per perkūniją gūsiai 15 m/s. Naktį 8-13°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 17-21°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 22-24°C.

Pirmadienį, birželio 10-osios naktį be lietaus, dieną palis, ramiai ir gausokai, tik vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai gali lietaus negauti. Vėjas nepastovus 4-8 m/s. Naktį 6-11°C, dieną 16-21°C.

Antradienį, birželio 11 d. palis, naktį daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarinių krypčių naktį 5-10 m/s, dieną 7-12 m/s. Naktį 7-12°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 17-22°C.

Trečiadienį, birželio 12 d. protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 6-11m/s. Naktį 9-13°C, dieną 17-22°C, pajūryje 15-16°C.

Ketvirtadienį, birželio 13 d. nedaug, trumpai palis. Vėjas nepastovus 4-8m/s. Naktį 12-14°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 8-11°C, dieną 18-23°C.

Penktadienį, birželio 14-osios naktį gausokai palis vakariniuose rajonuose, dieną protarpiais lietus, gausesnis rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 4-8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį 10-15°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 17-22°C, rytiniuose rajonuos 23-25°C.