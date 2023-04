Naujausia Naglio Šulijos prognozė: netrukus orai keisis iš esmės – pasiruoškite

Velykos – gražiausia pavasario šventė, per kurią norisi mėgautis buvimu kartu gryname ore. Tačiau orai kartais ima ir nustebina. Buvo metų, kai margučius ridenome ant sniego. Šiemet žmonės su nerimu vis užmeta akį į orų prognozes, kurios Velykoms žada gana pavasariškus orus. Sinoptikas Naglis Šulija įspėja, kad per daug nereiktų džiaugtis, mat per Velykas žadami negausūs krituliai.