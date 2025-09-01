Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO reagavo žaibiškai: šalia Baltijos šalių pastebėti rusų orlaiviai

2025-09-01 20:04 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-09-01 20:04

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Daukanto aikštėje vyko Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ceremonija (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

0

Jos duomenimis, rugpjūčio 27 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti ir palydėti krovininį rusų orlaivį AN-124, skridusį iš Kaliningrado srities per tarptautinę oro erdvę ir grįžusį į ją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Tą pačią dieną Aljanso oro policija palydėjo du šturmo lėktuvus SU-24, jie pakilo iš Kaliningrado eksklavo ir į jį grįžo.

Pasak ministerijos, orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVS nepalaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

