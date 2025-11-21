 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Narkotikus nuo policijos vyras slėpė žvyro krūvoje

2025-11-21 09:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 09:07

Policija Kauno rajone sulaikė vyrą, narkotikus slėpusį žvyro krūvoje.

Policija BNS Foto

Policija Kauno rajone sulaikė vyrą, narkotikus slėpusį žvyro krūvoje.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 11.20 val. Žemaitkiemio kaime buvo pastebėtas šalikelėje sustojęs automobilis. Iš jo išlipęs vyriškis žvyro krūvoje paslėpė maišelį ir išvažiavo. 

Policijos pareigūnai atvyko į įvykio vietą, rado ir paėmė plastikinį maišą su viduje esančiais baltos spalvos milteliais. Įtariama, jog tai sintetinės narkotinės medžiagos. 

Įtariamasis (gim. 1995 m.) uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo platinti. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų