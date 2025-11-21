Narkotikus nuo policijos vyras slėpė žvyro krūvoje

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 11.20 val. Žemaitkiemio kaime buvo pastebėtas šalikelėje sustojęs automobilis. Iš jo išlipęs vyriškis žvyro krūvoje paslėpė maišelį ir išvažiavo.
Policijos pareigūnai atvyko į įvykio vietą, rado ir paėmė plastikinį maišą su viduje esančiais baltos spalvos milteliais. Įtariama, jog tai sintetinės narkotinės medžiagos.
Įtariamasis (gim. 1995 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo platinti.
