  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Namuose Vilniaus rajone moteris peiliu sužalojo vyrą

2025-09-09 07:22 / šaltinis: BNS
2025-09-09 07:22

Namuose Vilniaus rajone moteris peiliu sužalojo vyrą, antradienį pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Namuose Vilniaus rajone moteris peiliu sužalojo vyrą, antradienį pranešė policija.

1

Konfliktas įvyko Skaidiškių kaime, moteriai fiksuotas 1,91 promilės girtumas, vyrui – 3,04 promilės girtumas.

Užpuolikė uždaryta į areštinę. Tuo metu nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos savavališkai pasišalino.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

