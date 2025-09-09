Namuose Vilniaus rajone moteris peiliu sužalojo vyrą

Konfliktas įvyko Skaidiškių kaime, moteriai fiksuotas 1,91 promilės girtumas, vyrui – 3,04 promilės girtumas.
Užpuolikė uždaryta į areštinę. Tuo metu nukentėjusysis buvo pristatytas į ligoninę, tačiau iš jos savavališkai pasišalino.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
