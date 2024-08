Namuose dingus elektrai pasiūlė įsigyti brangų generatorių: „Reakcija buvo vienareikšmiška“

Energetikos ministras per audras elektros netekusiems gyventojams siūlo įsigyti brangius generatorius, kurių naudą ilgalaikėje perspektyvoje ekspertai kritikuoja. O kai kurie gyventojai vis dar gyvena be elektros ir laukia kompensacijos. Vidutinis vartotojas už gyvenimą be elektros ilgiau nei 3 paras gali tikėtis viso labo 60 eurų kompensacijos.