Naktinis reidas: sustabdytas paauglys prieš patikrinimą slapčia užkimšo duslintuvą

Naktį į sekmadienį Vilniaus apskrities kelių policijos pareigūnai tramdė ne tik girtus vairuotojus: teko skubėti ir į driftintojų susibūrimo vietą, pareigūnai iškviesti gaudyti prieš eismą važiuojančio vairuotojo, o reidui besibaigiant policijai teko kviesti sustabdyto paauglio tėvus: vaikinas važiavo su motoroleriu, ant kurio buvo uždėtas kitos transporto priemonės valstybinis numeris, motoroleris buvo be draudimo, be techninės apžiūros, maža to – vaikinas apgaule bandė išvengti triukšmingumo patikrinimo – tyčia užkimšo savo motorolerio duslintuvą.