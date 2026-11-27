Anot Policijos departamento, 0.47 val. Tauragėje, Vytauto gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, neblaivus (0,96 prom.) vyras (gim. 1988 m.) peiliu sužalojo neblaivų (1.69 prom.) vyrą (gim. 1984 m.).
Tauragėje automobilių stovėjimo aikštelėje vyras peiliu sužalojo žmogų
Pastarasis, jam suteikus medicininę pagalbą, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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