Lietuvoje šiandien daug kur buvo giedri ir saulėti orai, bet kai kur pasitaikė ir nestorų debesų. Šį vakarą debesų likučiai gana sparčiai tirps, nyks ir vėliau naktį didžiojoje šalies dalyje bus giedra. Diena irgi bus arba visai giedra, arba labai menkai debesuota, kritulių nebus.
Lietuvoje ir taip nusistovėjo orai su lengvu šaltuku, o giedrą ar menkai debesuotą naktį oras atvės dar labiau. Dėl to paryčiais vyraus 4–6, vietomis iki 8–9 laipsnių šalčio, dieną liks maždaug 2–4, kai kur iki 5 laipsnių šalčio.
„Kitaip tariant, bus šaltoka, bet labai gražu“, – sako sinoptikas Naglis Šulija.
Ir naktį, ir dieną vyraus giedri orai, dėl to naktis bus žvaigždėta, o diena saulėta. Menkų debesų pasitaikys, bet jokių kritulių vis tiek nebus. Naktį kai kur rūkas. Naktį bus iki 4–6, vietomis 8–9, dieną liks 2–4, kai kur iki 6 laipsnių šalčio.
Per kitas dvi paras debesuotumas bus menkas, debesys ploni, dažnai bus tiesiog giedra. Kritulių nebus. Naktimis bus iki 6–8 laipsnių šalčio, dienomis 1–3 ir 0–2 laipsniai šalčio, pirmadienį prie pat jūros iki 2 šilumos. Pirmadienį sustiprės pietinių krypčių vėjas, dėl to bus žvarbiau.
„Ką gi, artimiausiomis dienomis orai jus tyrinės: jeigu jūs pesimistas – orai bus šalti, jeigu optimistas – jie bus gražūs“, – pastebi N. Šulija.
Orai Europoje
Orus beveik visoje Europoje rytoj lems viena aukšto slėgio sritis, kurios centras bus ties Biržais.
Dėl aukšto slėgio įtakos daug kur bus saulėta, tačiau vietomis bus ir debesų, kai kur net gana storų ir vandeningų.
Nedidelis šaltukas pasklido po šiaurinę, rytinę ir net centrinę žemyno dalį, kitur dar bus šiluma.
Romoje rytoj bus saulėta ir 14 laipsnių šilumos, Barselonoje taip pat saulė ir 14 laipsnių, Paryžiuje saulė pro debesis ir 4 laipsniai, Londone lietus ir 11 laipsnių šilumos. Berlyne saulė pro debesis ir 0 laipsnių, Varšuvoje panašūs orai ir 2 laipsniai šalčio.
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