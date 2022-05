Monika Navickienė: daug ukrainiečių yra priėmę sprendimą grįžti atgal į tėvynę

„Lietuvoje mes tęsiame kalbą apie ne tik apie bendradarbiavimą padedant nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms, tačiau ir tęsiant pagalbą eurointegraciniame kurse – apie tai, ką pradėjome derinti su Ukrainos vyriausybe prieš daugiau nei metus“, – trečiadienį žurnalistams kalbėjo M. Navickienė.

Ministrė pažymėjo, kad M. Lazebnos pagrindinis vizito tikslas Lietuvoje – pasirašyti inicijuotą bendrą susitarimą dėl didelę riziką keliančių Rusijos veiksmų, lengvinant galimybes įvaikinti vaikus, kurie yra grobiami iš Ukrainos teritorijos.

REKLAMA

„Šiuo metu Lietuvoje yra 1300 nelydimų nepilnamečių, iš jų 1108 – pavieniai nelydimi nepilnamečiai iš Ukrainos, kurie atvyko su giminystės ryšiais susijusiais žmonėmis, 206 vaikai yra atvykę vieni. 15 yra globojami lietuvių šeimose“, – kalbėjo M. Navickienė, pridurdama, kad vaikai, atvykę grupėmis, nėra išskaidomi, jie apgyvendami drauge.

„Iš 900 šeimų, kurios pareiškė norą padėti, prisidėti laikinai globai, prireikė 15 šeimų ir šiai dienai tiek vaikų gyvena būtent lietuvių šeimose. Kalbant apie teisinį statusą, jiems visiems Lietuvoje yra suformuota globa, kad Lietuvoje jie turėtų teisinį atstovą iki kol galės sugrįžti į Ukrainą“, – nurodė ministrė.

Ji taip pat patvirtino, kad susitikimo metu buvo pasirašytas bendras pareiškimas dėl šių vaikų apsaugos, jiems teikiamų paslaugų ir dėl to, kad vaikai Lietuvoje gyvens iki tol kol jiems bus saugu grįžti į Ukrainą.

REKLAMA

REKLAMA

„Taip pat aptarėme visų nuo karo bėgančių Ukrainos žmonių situaciją Lietuvoje: kiek jų yra, kokias paslaugas jie gauna, kokias socialines garantijas. Ministrę informavau, kad šiai dienai yra virš 10 tūkst. Ukrainos žmonių, kurie rado Lietuvoje darbą ir dirba. Taip pat keičiamės informacija, kiek žmonių ketina arba nori grįžti į Ukrainą. Matome, kad daug žmonių nori grįžti į savo tėvynę – yra virš 700 žmonių, kurie yra priėmę sprendimą ir pranešę, kad grįžta į Ukrainą“, – kalbėjo M. Navickienė.

„Lietuva [Ukrainai] padės tiek, kiek galės, nes tai yra ne tik j, bet ir mūsų karas. Mes puikiai suprantame, kad jūsų laisvės kaina yra mūsų visų laisvės kaina“, – pridūrė ji.

Ministrės pasirašys bendrą pareiškimą, kuriuo smerkiami Rusijos rengiami įstatymų pakeitimai, leidžiantys supaprastinta tvarka Rusijoje įvaikinti iš Ukrainos Donbaso ir Luhansko sričių perkeliamus ukrainiečių vaikus.

Į Lietuvą nuo karo Ukrainoje pradžios atvyko apie 54 tūkst. ukrainiečių.

Iš Ukrainos į Rusijos valdomas teritorijas išvežta 100 tūkst. vaikų

Spaudos konferencijos metu M. Lazebna dėkojo Lietuvai už pagalbą Ukrainai ir už priimtus karo pabėgėlius.

REKLAMA

REKLAMA

„Taip pat mes su ministre daug kalbėjome apie Ukrainos vaikus, nes tas manifestas, kurį mes pasirašėme, yra manifestas visam pasauliui, raginantis laikytis tarptautinės teisės, nes dabar iš vaikų yra ši teisė atimta: teisė gyventi, teisė mokytis“, – nurodė ji.

Ministrė patvirtino, kad šiuo metu Ukrainoje yra nužudyti 234 vaikai, 669 – sužeisti.

„Mes turime faktų, kad į Rusijos Federaciją vaikai vežami per prievartą. Tarptautinės teisės aktuose nustatyta, kai vienos etninės grupės žmonės per prievartą vežami į kitą etninę grupę, yra genocido atvejis. Mes norime atkreipti dėmesį, kai vaikai ne vien tik per prievartą vežami, yra ir vaikų išprievartavimo atvejų“, – nurodė jis.

M. Lazebna nurodė, kad kartu su ja iš Charkivo į Lietuvą antradienį atvažiavo 19 vaikų, iš jų – 6 vaikai, kuriems nėra nė vienerių metų amžiaus, o 6 vaikai – neįgalūs.

„Mes dar nežinome, kiek žuvo vaikų Mariupolyje, mes dar turėsime tai išsiaiškinti“, – pridūrė Lietuvoje viešinti ministrė.

REKLAMA

REKLAMA

Daugiau nei 100 tūkst. vaikų iš Ukrainos yra išvežta į Rusijos teritoriją arba į nekontroliuojamas Ukrainos žemes, daugiausiai į Donecko miestą.

„Daugiausiai išvežta vaikų iš Mariupolio miesto – 600. Mes stengiamės su jais palaikyti ryšį. Stengiamės vaikus grąžinti į kontroliuojamas Ukrainos teritorijas, nors tai nėra taip paprasta. Tą mes darome su trečiųjų valstybių pagalba.

Baisiausia, kai vykstant karui žmonėms yra kalbama apie atidarytus žaliuosius koridorius, kurie pasirodo esantys filtracinėmis stovyklomis. Juose vyksta tardymai. Turime uždokumentavę atvejų, kai nuo tėvų yra atimami vaikai, kurie išvežami į Rusijos Federacijos teritoriją“, – patvirtino ji.