Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmadienį pranešė, jog atsisakė stabdyti sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo, kuriuo atsisakoma suderinti mitingą prie Seimo, galiojimą iki ši byla bus baigta įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu.

Minėtu sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo panaikintas ankstesnis sprendimas dėl rugsėjo 10 dienos mitingo prie Seimo suderinimo.

Pareiškėjas – mitingo prie Seimo organizatoriai – taip pat prašė teismo panaikinti rugpjūčio 31 dienos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

„Teismo įsitikinimu, pareiškėjas, prašydamas sustabdyti sprendimo galiojimą, siekia, kad planuojamas renginys būtų laikomas suderintu ir galėtų vykti kaip numatyta ir taip išspręsti ginčą iš esmės, nes taip iš esmės būtų patenkintas jo reikalavimas ir paneigtas sprendimas dar neišnagrinėjus bylos iš esmės“, – rašoma teismo pranešime.

Pasak teismo, pareiškėjo prašomi atlikti veiksmai neatitinka reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirties ir tikslo, prašomų taikyti reikalavimo priemonių taikymas neatitiktų šalių pusiausvyros ir proporcingumo, nes realiai atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės interesai šiame ginče būtų paneigti dar iki bylos išnagrinėjimo.

Vilniaus apygardos administracinio teismo manymu, pareiškėjo nurodomi nepatogumai (atlikti organizavimo veiksmai ir galbūt išlaidos) nėra vertintini kaip žala, kuri būtų neatitaisoma – pareiškėjas neįrodė, kad kiltų neatitaisoma žala, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkintas.

Į rengiamo mitingo prie Seimo bylą Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiaisiais asmenimis įtraukė Valstybės saugumo departamentą (VSD), Vilniaus apskrities policiją, Vilniaus miesto savivaldybė yra atsakovė byloje.

„Posėdžio data dar nežinoma, tretieji asmenys per 14 dienų turės pateikti atsiliepimus“, – BNS sakė teismo atstovas Audris Kutrevičius.

Savivaldybės sprendime nurodyta, kad jis priimtas gavus VSD riboto naudojimo informaciją apie galimas grėsmes valstybės ir visuomenės saugumui bei viešajai tvarkai.

Kadangi skundžiami aktai priimti atsižvelgiant į VSD išvadą, pateiktą vykdant jo funkcijas, teismas VSD į bylą įtraukė kaip trečiąjį suinteresuotą asmenį, jam siūloma pateikti atsiliepimą į skundą ir visą su ginču susijusią medžiagą.

Be to, VSD įpareigotas kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, išspręsti klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teiktos medžiagos išslaptinimo arba pateikti ją teismui neišslaptintą.

Lietuvos šeimų sąjūdžio vadovas Raimondas Grinevičius yra sakęs, kad teismo paprašyta pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę ir leisti surengti mitingą rugsėjo 10 dieną.

Lietuvos šeimų sąjūdis praeitą savaitę pranešė apskundęs Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą neleisti rengti mitingo prie Seimo rugsėjo 10 dieną.

Anot jo, tokio sprendimo nepriėmus, teismo bus prašoma iki šios dienos išnagrinėti patį skundą, kad mitingas įvyktų ir būtų sankcionuotas.

Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė panaikinti leidimą Lietuvos šeimų sąjūdžio organizuojamam mitingui. Ji sprendimą argumentavo per dideliu mitinguotųjų skaičiumi ir žvalgybos perspėjimais apie išaugusią smurtinių išpuolių per protestus tikimybę ir kitus galimus pavojus.

Lietuvos šeimų sąjūdžio prašymas leisti mitinguoti prie Seimo persvarstytas po to, kai rugpjūtį po kito mitingo prie Seimo kilo riaušės.

Tuomet leidimas organizuoti mitingą buvo išduotas mokytojai Astrai Astrauskaitei.