Lietuva > Aktualijos

Mirė žinomas gydytojas Alvydas Laiškonis

2025-08-24 20:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-24 20:45

Sekmadienio vakarą pranešta, kad eidamas 87-siuos mirė žinomas Lietuvos gydytojas, profesorius Alvydas Laiškonis.

Sekmadienio vakarą pranešta, kad eidamas 87-siuos mirė žinomas Lietuvos gydytojas, profesorius Alvydas Laiškonis.

0

„Dar neišaušus rugsėjo pirmajai Universiteto bendruomenė gedi profesoriaus emerito Alvydo Laiškonio. Vieno kertinių Lietuvos infektologų atsikuriant Nepriklausomai Lietuvai. Ilgamečio Medicinos fakulteto Infekcinių ligų klinikos vadovo (1991-2008) Prisiekusio frankofono, visada ypatingai taktiško, elegantiško ir draugiško profesoriaus“, – rašoma LSMU Medicinos fakulteto „Facebook“ paskyroje.

Universiteto profesorius emeritas Alvydas, habilituotas mokslų daktaras gimė 1938 m., gruodžio 1 d. Panevėžio mieste.

1956 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 4 -ą vidurinę mokyklą.

1956 – 1962 – studijavo Kauno medicinos institute (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Su pagyrimu baigė gydomosios medicinos fakultetą.

1962 – 1968 – Panevėžio rajono Naujamiesčio ligoninės gydytojas, skyriaus vedėjas.

1968 – 1970 Kauno medicinos instituto Mikrobiologijos katedros asistentas.

1970 – 1973 aspirantūra Infekcinių ligų katedroje.

1973 – medicinos mokslų kandidatas.

2001 – habilituoto daktaro laipsnis Kauno medicinos universitete.

1978 m. – docento pedagoginis vardas.

2001 m. – profesoriaus pedagoginis vardas.

Nuo 2024 metų - profesorius emeritas.

Rugpjūčio 27 d. 13 val. A. Laiškonis bus palaidotas Romainių kapinėse.

