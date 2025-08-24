Mirė žinomas gydytojas Alvydas Laiškonis

„Dar neišaušus rugsėjo pirmajai Universiteto bendruomenė gedi profesoriaus emerito Alvydo Laiškonio. Vieno kertinių Lietuvos infektologų atsikuriant Nepriklausomai Lietuvai. Ilgamečio Medicinos fakulteto Infekcinių ligų klinikos vadovo (1991-2008) Prisiekusio frankofono, visada ypatingai taktiško, elegantiško ir draugiško profesoriaus“, – rašoma LSMU Medicinos fakulteto „Facebook“ paskyroje.
Universiteto profesorius emeritas Alvydas, habilituotas mokslų daktaras gimė 1938 m., gruodžio 1 d. Panevėžio mieste.
1956 m. aukso medaliu baigė Panevėžio 4 -ą vidurinę mokyklą.
1956 – 1962 – studijavo Kauno medicinos institute (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Su pagyrimu baigė gydomosios medicinos fakultetą.
1962 – 1968 – Panevėžio rajono Naujamiesčio ligoninės gydytojas, skyriaus vedėjas.
1968 – 1970 Kauno medicinos instituto Mikrobiologijos katedros asistentas.
1970 – 1973 aspirantūra Infekcinių ligų katedroje.
1973 – medicinos mokslų kandidatas.
2001 – habilituoto daktaro laipsnis Kauno medicinos universitete.
1978 m. – docento pedagoginis vardas.
2001 m. – profesoriaus pedagoginis vardas.
Nuo 2024 metų - profesorius emeritas.
Rugpjūčio 27 d. 13 val. A. Laiškonis bus palaidotas Romainių kapinėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!