Mirė Vitalijus Suchockis: su jo pieštu Paršiuku Čiuku Lietuvoje užaugo ištisos kartos

Liūdną žinią pirmasis pranešė portalas LRT.lt.

Atsisveikinti su V. Suchockiu bus galima antroje šarvojimo salėje (Paco g. 4, Vilnius) balandžio 4 dieną nuo 9 iki 14 valandos.

Žinomas animatorius spausdinio iliustracijas, komiksus, šaržus leidiniuose „Šluota“, „Moksleivis“, „Nemunas“, „Genys“, „Švyturys“, „Kuntaplis“, „Dienovidis“, „Lietuvos aidas“, „Veidas“.

Lietuvos animacijos legendos gyvenimo kelias nebuvo lengvas

„Gimiau po karo, kai Vilniuje dėjosi baisūs dalykai, o mano gyvybė tik per stebuklą buvo išsaugota. Vėliau stebuklingai pagijau po siaubingos avarijos, sugipsuotas išbuvau komoje, ilgai gydžiausi ligoninėje. Gal todėl kai kurios mano naujojo serialo dalys ir daugybė karikatūrų susijusios su medicinos tema“, – 2005 m. „Eltai“ pasakojo savo kuriamą animacinį filmą pristatęs V. Suchockis.

Baigęs dizaino specialybę tuometiniame Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija), nuo 1966 metų V. Suchockis piešė „Šluotos“ žurnalui, kuriame spausdinti savo karikatūras buvo garbės reikalas. Vėliau bendradarbiavo su daugeliu periodinių leidinių: žurnalais „Švyturys“, „Nemunas“, „Jaunimo gretos“, „Kalba Vilnius“, „Genys“ ir kt.

„Karikatūrų tematika anksčiau buvo labai plati – nuo adatos iki lėktuvo. Dabar liko vien politinės aktualijos, kuriomis nelabai domiuosi, be to, karikatūrose ryškios ir autoriaus simpatijos ar antipatijos. Nedalyvauju ir karikatūrų parodose – joms pasirengti reikia daug laiko, be to, daug kam karikatūrų kūrimas tapo hobiu – jas piešia kas netingi, o anksčiau tai buvo profesionalių dailininkų darbai“, – tuomet prisiminė V. Suchockis.

Su animacinio kino kūrimu jis pirmą kartą susidūręs pradėjęs kurti animacines juosteles žaislinėms plastmasinėmis kino kameroms, kurias sukdami vaikai galėjo pamatyti miniatiūrinį animacinį filmuką. Tris dešimtmečius V. Suchockis dirbo kaip dailininkas animatorius, išbandė jėgas su įvairiais režisieriais, o vėliau dirbo Lietuvos kino studijoje.