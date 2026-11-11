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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija siūlo įvesti progresinį lošimų mokestį: štai kiek siektų didžiausias tarifas

2026-11-11 14:20 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 14:20
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Finansų ministerija registravo siūlymą didinti loterijų organizatoriams taikomą mokestį nuo 18 iki 20 proc., o azartinių lošimų organizatoriams įvesti progresinį tarifą, kuris didžiausioms bendrųjų lošimų pajamų dalims siektų 36 proc.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Finansų ministerija registravo siūlymą didinti loterijų organizatoriams taikomą mokestį nuo 18 iki 20 proc., o azartinių lošimų organizatoriams įvesti progresinį tarifą, kuris didžiausioms bendrųjų lošimų pajamų dalims siektų 36 proc.

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Tai numato siūlomi Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimai.

Pagal siūlomą tvarką, lošimų organizatorių bendrųjų lošimų pajamų daliai iki 3 mln. eurų būtų taikomas 22 proc. tarifas, pajamų daliai nuo 3 iki 5 mln. eurų – 29 proc., o 5 mln. eurų viršijančiai daliai – 36 proc. Didesnis tarifas būtų taikomas tik atitinkamą pajamų ribą viršijančiai daliai.

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Taip pat siūloma keisti mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką. Lošimų organizatoriai mokestį kas ketvirtį mokėtų kaip tarpinį, o pasibaigus kalendoriniams metams jį perskaičiuotų pagal bendras metines pajamas.

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Loterijų organizatoriams būtų taikomas ketvirtinis mokestinis laikotarpis.

Numatoma, kad pakeitimai įsigaliotų nuo 2027 m. liepos 1 d. Lošimų organizatoriams naujoji tvarka būtų taikoma apskaičiuojant mokestį už 2027 m. trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius bei vėlesnius laikotarpius.

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Finansų ministerijos teigimu, pakeitimais siekiama padidinti loterijų ir lošimų organizatorių indėlį į valstybės biudžetą, atsižvelgiant į šių sektorių augimą ir jų ekonominį pajėgumą. Projektas parengtas atsižvelgiant į koalicinėje taryboje priimtą sprendimą didinti loterijų ir lošimų mokesčius.

Šis projektas yra dalis platesnio mokestinių pakeitimų paketo, kurį šiuo metu svarsto valdančiosios koalicijos taryba.

Finansų ministerija nurodo, kad projektą planuojama teikti Vyriausybei kartu su patikslintu 2027–2029 metų biudžeto projektu.

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