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Valdantieji svarstys siūlymus dėl mokestinių pokyčių

2026-11-11 06:02 / šaltinis: ELTA
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2026-11-11 06:02
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Trečiadienį koalicinės tarybos posėdyje valdantieji ketina aptarti siūlymus dėl mokestinių pokyčių, kuriais siekiama didinti valstybės biudžeto pajamas ir mažinti numatomą deficitą.

Mokesčiai

Trečiadienį koalicinės tarybos posėdyje valdantieji ketina aptarti siūlymus dėl mokestinių pokyčių, kuriais siekiama didinti valstybės biudžeto pajamas ir mažinti numatomą deficitą.

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Antradienį posėdžiavusi iš valdančiosios koalicijos atstovų sudaryta darbo grupė sutarė dėl galimų mokestinių pakeitimų, tačiau konkrečių siūlymų kol kas neatskleidė. Juos numatoma pristatyti koalicinėje taryboje, kurioje bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.

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Trečiadienį koalicinė taryba svarstys siūlymus dėl mokestinių pokyčių

Kaip po darbo grupės posėdžio teigė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas, svarstytos galimybės peržiūrėti dalį mokestinių lengvatų, taip pat vertintas galimų pakeitimų finansinis poveikis.

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Pasak demokratų frakcijos atstovo Tomo Tomilino, koalicinei tarybai ketinama pateikti kelis galimų mokestinių sprendimų variantus. Tarp svarstytų priemonių – įvairių mokesčių tarifų ir lengvatų peržiūra bei galimybės surinkti daugiau pajamų į valstybės biudžetą.

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Skaičiuojama, kad dėl šiuo metu taikomų mokestinių lengvatų valstybės biudžetas kasmet negauna daugiau nei 3,8 mlrd. eurų pajamų.

2027 metų valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola. Vis dėlto Valstybės kontrolė prognozuoja, kad deficitas kitąmet gali būti didesnis.

Pagal Europos Sąjungos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

indeliai.lt

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