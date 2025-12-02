 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija siūlo didinti valstybinių ir savivaldybių įstaigų trenerių atlyginimus

2025-12-02 15:32 / šaltinis: BNS
2025-12-02 15:32

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pranešė, kad nuo sausio valstybinėse ir savivaldybių įstaigose dirbančių trenerių atlyginimus siūlo didinti 8,41 proc. – tiek pat, kiek pedagogų.

Raminta Popovienė. ELTA / Dainius Labutis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pranešė, kad nuo sausio valstybinėse ir savivaldybių įstaigose dirbančių trenerių atlyginimus siūlo didinti 8,41 proc. – tiek pat, kiek pedagogų.

REKLAMA
0

Tokį pasiūlymą Seimui pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, antradienį pranešė ŠMSM.

„Trenerių darbas ugdant vaikus bei jaunimą yra labai reikšmingas, jei norime turėti fiziškai aktyvią, sportuojančią jaunąją kartą. Vyriausybės programoje esame įtvirtinę siekį trenerių darbo užmokestį palaipsniui padidinti ne mažiau kaip 30 procentų iki 2028 metų“, – pranešime cituojama ministrė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūloma, kad atlyginimas nuo naujųjų iš viso didėtų 8,41 proc. – 7,65 proc. augtų pareiginės algos koeficientai, o 0,71 proc. didėtų pareiginės algos bazinis dydis. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu ankstesniame projekte buvo numatyta, kad trenerių pareiginės algos koeficientai didės 5 procentais. 

REKLAMA

ŠMSM skelbia, kad šiam tikslui įgyvendinti nuo sausio kasmet papildomai reikės skirti po 2,15 mln. eurų, kurie yra numatyti patobulintame 2026–2028 m. valstybės biudžeto projekte.  

Kaip rašė BNS, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai pagrasinus streiku, R. Popovienė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams, todėl jie nuo kitų metų sausio turėtų didėti 8,41 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Nors valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad R. Popovienės pareiškimas dėl papildomų 100 mln. eurų finansų ministrui buvo staigmena, Kristupas Vaitiekūnas antradienį teigė, kad pažadas mokytojams bus ištesėtas.

Vyriausybė lapkričio pabaigoje jau pritarė siūlymui didinti mokytojų darbo užmokestį taip, kaip numatyta ministerijos ir profesinių sąjungų susitarime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis švietimo profsąjungomis numatyta, jog kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.

Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau ankstesni Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad jos augs 5 procentais.

REKLAMA

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.

Trečiadienį Vyriausybė antrą kartą svarstys 2026 metų biudžeto projektą, kurį po svarstymo Seimas grąžino jai tobulinti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė. ELTA / Dainius Labutis
Ministerija per trejus metus mokytojų ir mokslininkų algoms papildomai žada rasti 743 mln. eurų (12)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų