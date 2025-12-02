Ministerija siūlo didinti valstybinių ir savivaldybių įstaigų trenerių atlyginimus

Tokį pasiūlymą Seimui pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, antradienį pranešė ŠMSM.
„Trenerių darbas ugdant vaikus bei jaunimą yra labai reikšmingas, jei norime turėti fiziškai aktyvią, sportuojančią jaunąją kartą. Vyriausybės programoje esame įtvirtinę siekį trenerių darbo užmokestį palaipsniui padidinti ne mažiau kaip 30 procentų iki 2028 metų“, – pranešime cituojama ministrė.
Siūloma, kad atlyginimas nuo naujųjų iš viso didėtų 8,41 proc. – 7,65 proc. augtų pareiginės algos koeficientai, o 0,71 proc. didėtų pareiginės algos bazinis dydis.
Tuo metu ankstesniame projekte buvo numatyta, kad trenerių pareiginės algos koeficientai didės 5 procentais.
ŠMSM skelbia, kad šiam tikslui įgyvendinti nuo sausio kasmet papildomai reikės skirti po 2,15 mln. eurų, kurie yra numatyti patobulintame 2026–2028 m. valstybės biudžeto projekte.
Kaip rašė BNS, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai pagrasinus streiku, R. Popovienė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams, todėl jie nuo kitų metų sausio turėtų didėti 8,41 proc.
Nors valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad R. Popovienės pareiškimas dėl papildomų 100 mln. eurų finansų ministrui buvo staigmena, Kristupas Vaitiekūnas antradienį teigė, kad pažadas mokytojams bus ištesėtas.
Vyriausybė lapkričio pabaigoje jau pritarė siūlymui didinti mokytojų darbo užmokestį taip, kaip numatyta ministerijos ir profesinių sąjungų susitarime.
Pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis švietimo profsąjungomis numatyta, jog kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau ankstesni Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad jos augs 5 procentais.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Trečiadienį Vyriausybė antrą kartą svarstys 2026 metų biudžeto projektą, kurį po svarstymo Seimas grąžino jai tobulinti.
