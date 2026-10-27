Miliūtės vidurinio piršto byla nebaigta: skelbia naujausią žinią

Vilniaus miesto apylinkės teismas rugsėjo 30 d. patvirtino, kad policija pagrįstai žurnalistei R. Miliūtei nutraukė administracinę bylą dėl vidurinio piršto rodymo. Šis sprendimas nebuvo galutinis, šalys dar galėjo jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.
Tokia galimybe ir buvo pasinaudota – spalio 16 d. gautas nukentėjusiosios Naujininkų seniūnijoje esančios Vaikų seniūnaitijos seniūnaitės Violetos Fominienės-Salemonės apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo rugsėjo 30 d. nutarties.
„Prašoma panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2026 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir priimti naują nutartį: panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2026 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą bei grąžinti administracinio nusižengimo bylą institucijai papildomam aplinkybių tyrimui ir naujam sprendimui priimti“, – Eltą apie skundo turinį informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Giedrius Janonis.
V. Fominienė-Salemonė teigė, kad skundžiama nutartis paremta nepakankamai tiksliu viso renginio, kur R. Miliūtė parodė vidurinį pirštą, vaizdo įrašo vertinimu.
Dabar šis ginčas persikels į Vilniaus apygardos teismą, šio teismo teisėjai spręs, ar žinomai žurnalistei byla nutraukta pagrįstai, ar reikia priimti V. Fominienės-Salemonės prašomą sprendimą.
Sprendimą nutraukti administracinio nusižengimo teiseną policija argumentavo tuo, kad savo rankos vidurinį pirštą R. Miliūtė pademonstravo politinio protesto kontekste, ne konkrečiam asmeniui, todėl tai vertintina kaip jos politinės nuomonės išraiška.
Minėtą policijos nutarimą peržiūrėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Melnikovas paskelbė, kad iš tikrųjų rankos vidurinio piršto demonstravimas paprastai suprantamas kaip įžeidimas. Vis dėlto, teismo vertinimu, sprendžiant apie šio gesto prasmę, svarbu kiekvienu atveju įvertinti konkrečias aplinkybes, kuriomis jis buvo pademonstruotas. Nagrinėjamu atveju, anot teisėjo, savo rankos vidurinį pirštą Ri. Miliūtė pademonstravo vykusios protesto akcijos, nukreiptos prieš Seimo valdančiosios daugumos rengiamą įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, metu, Nurodytos aplinkybės, anot teismo, leidžia spręsti, kad taip R. Miliūtė išreiškė savo politinę nuomonę, tai yra nepritarimą, priešinimąsi vykstantiems politiniams procesams.
Byla žurnalistei buvo nutraukta
ELTA primena, kad balandį prie Seimo vyko protestas prieš naująsias LRT įstatymo pataisas. Į protestą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“ susirinkę gyventojai reikalavo politikų atsisakyti siūlymų, pasak jų, keliančių grėsmę žiniasklaidos laisvei.
Scenoje pasirodžiusi žurnalistė R. Miliūtė pademonstravo vidurinį pirštą, rodydama Seimo pusėn.
„Aš žiūriu į Seimą ir... Taip, aš, Rita Miliūtė, rodau vidurinį pirštą šitos Seimo valdančiosios daugumos teisiniam neraštingumui, kompetencijos valdyti valstybę nuliui, nepagrįstoms ambicijoms. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų neišgąsdinsit“, – žurnalistę citavo portalas lrytas.lt.
Netrukus policija gavo pasipiktinusių žmonių pareiškimus, jie reikalavo nubausti žurnalistę, pašalinti vaizdo įrašą.
R. Miliūtė už tai, kad protesto prie Seimo metu parlamento pusėn parodė vidurinį pirštą, buvo gavusi 15 eurų piniginę baudą. Tačiau su tokiu sprendimu žurnalistė nesutiko ir jį apskundė, šis skundas buvo patenkintas ir jai iškelta administracinių nusižengimų byla nutraukta.
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