Milijonieriaus mentorius. Gintautas Strolys. Kūnoskaitos menas

Ar visi mes veidoskaitininkai?

Bet kuris žmogus, o ypač vaikai ar žmonės, pasižymintys didesniu jautrumu, empatija ir intuicija, turi pirminių kūnoskatos gebėjimų. Net paprastas žmogus žaibiškai susidaro išankstinę nuomonę apie sutiktą žmogų, jo išvaizdą, galimus moralinius ir vertybinius pamatus, elgseną vien pažvelgus į jo veidą, kūną ir drabužius. Jau pirmąją sekundę, pažvelgus į žmogų, remiantis išvaizda, mes galime atpažinti žmogaus tautinę priklausomybę, rasę ir remiantis tuo stereotipiškai numatyti jo elgsenos ypatybes.

„Karštas italas“, „Emocingas ispanas“, „Lėtas kaip estas“, „uždaras kaip japonas“, „rūpestinga močiutė“, „piktoji ragana“. Bet kas tai? Gal tiesiog stereotipizacija, nes tokias išvadas juos priverčia padaryti vien tik išgyventa patirtis bei visuomenės suformuota ir primesta mąstymo matrica. Kai kurie žmonės pasižymi baziniais kūnoskaitos gebėjimais, kiti gi tai paverčia savo vizitine kortele. Pakanka prisiminti Šerloką Holmsą ir jo nepralenkiamą dedukcija.

REKLAMA

Tačiau kiek jie pajėgia giliau pažvelgti į žmogaus esybę? Čia išryškėja gilesnės analizės būtinybė. Neabejotinai, kiekvienas žmogus kasdien nešioja begalybę socialinių kaukių, turi vaidmenų, kas pakoreguoja jo elgesį ir komunikavimo ypatybes. Ypatingai tai išryškėja mūsų kosmopolitiniame pasaulyje, kur ištrinamos bet kokios geografinės ir mentalinės ribos ir pasaulis vis labiau suvienodėja. Tačiau kiekvienas mūsų yra automatinė sistema ir rizikos ar streso zonoje pasirodo mūsų tikroji „esybė“, „išlenda temperamentas“.

Istorija žino nemažai atvejų, kai paprastas žmogus, pasižymintis prigimtinėmis lyderio savybėmis, krizinėje situacijoje tampa didvyriais, o žmonės socialiai pozicionuojantys save kaip vedliai, ištikus stresus, pasiduoda be kovos, nes jų esybėje nebuvo prigimtinės lyderystės. Tad paprastas žmogus veikiau gali pamatyti žmogaus pasirinktą socialinę kaukę ir nesugeba giliau ir su didesne įžvalga patyrinėti kas gi slypi giliau. Intuicija yra puiku, tačiau dažnai vien jos nepakanka. Taip vadinamas žmonių skaitymas tarp eilučių yra beveik neįmanomas be gilesnių specialiųjų žinių. Todėl tik žmonės, įsigilinę į kūnoskaitos platybes gali kompetentingai numatyti ir paaiškinti žmogaus elgsenos išraiškų specifiką ir išskirtinumą, jo prigimtines savybes, resursus ir galimas problemas bei efektyviausias to sprendimo galimybes.

Mentalitetas ir Kūnoskaita

Mūsų veidas ir kūnas yra komunikacijos ašis, jie yra tiek informatyvūs, kad tampa daugelio mokslų tyrimo objektu. Tačiau kiekvienos tautos atstovai pasižymi tam tikru išskirtiniu ir unikaliu bruožų rinkiniu. Žmogus, dėvintis šį „unikalų kompleksą“, pasižymi ir unikaliu mentalitetu bei atitinkama elgsena.

Kaip jau minėjau anksčiau, ypatingai tai pasireiškia stresinėje situacijoje. Kiek žmogus bebūtų „natūralizuotas“, net pati jo smegenų chemija skirtinga. Nors visi mes nuolat keičiamės, tačiau mūsų unikalumas, mūsų mentalitetas yra pamatinis ir mūsų elgseną sąlygojantis aspektas.

REKLAMA

Paviršutiniškai besidomint mentalitetu ir veido bei kūno skaitymu, galima neblogai nusakyti tam tikrus elgsenos modelius ir parametrus. Tačiau siekiant giluminio suvokimo, šių žinių nebepakanka. Esu susidūręs savo gyvenime bendravęs su įvairios srities aukšto lygio specialistai (jų prašymu vardų neatskleisiu), kurie, visi kaip vienas, analizuoja žmogų holistiškai, stebint jų veidus, kūno sandarą ir kalbą. Ir tik kompleksinis požiūris į žmogų garantuoją giluminę jo analizę.

Kam ir kodėl naudinga Kūnoskaita?

Čia ir prasideda įdomiausia dalis. Žmogus, gebantis nuskaityti Jus iš jūsų kūno ir veido sandaros, tarsi mato jus kiaurai, perskrodžiant jus savo X-ray žvilgsniu. Jie ignoruodami tai, ką bandote parodyti ir matydami tik tai, kas tikra, gali pasakyti apie jus dalykų, kurie net jums patiems nėra žinomi. Tačiau kiek tai patikima ir tikra? Kiek mūsų kūno ir veido sandarą realiai nulemia mūsų elgesio modelį, pasirinkimus ir net vertybes? Nemažai tyrėjų nustatė tiesioginį žmogaus kūno ir veido sandaros ryšį su jo charakteriu ir dominuojančiu elgesiu.

Platesniąja prasme, analizuojant turiu ne vien žmogaus veidą, bet ir kūną, gestus, kūno sudėjimą, tatuiruočių simboliką, netgi drabužius ir papuošalus kompleksiškai. Mums visiems tarpusavyje nuolat glaudžiai komunikuojant, labai svarbu suvokti pašnekovo motyvus, elgesį ir prigimtį. Kitu atveju, bet koks kontaktas tampa tarytum loterija. Nežinant supančių žmonių mentalitetų esi kaip minų lauke, kai nežinia kur šiandien bus sprogimas. Bet kokią emociją galima imituoti ir net labai veiksmingai. Elgsena gali būt išmokta ir jos analizė ne visada yra itin veiksminga, tačiau veidas visada atviras, jo nepaslėpsi. Žinoma nekalbu apie moteris, kurios meistriškai, kosmetikos pagalba, geba jį pateikti patogiausiu ir efektyviausiu būdu.

Bet visgi, bet koks funkcinis žmogaus sveikatos pokytis ar pažeidimas paveikia žmogaus veidą, bet koks reikšmingas gyvenimo pokytis, gilūs išgyvenimai atsiliepia jame. Mūsų elgesio ypatybės, mimikos, išraiška taip pat jį koreguoja. Taip pat ir mūsų smegenys glaudžiai susiję su veidu ir jo zonomis, tad mokant deramai interpretuoti veido struktūros ypatybes, mes galime nusakyti ir konkretaus žmogaus psichotipą.

REKLAMA

Žiūrint iš šių pozicijų, veidoskaitos, kaip diagnostinės metodikos reikšmė negali būti pervertinta. Ar jūs norėtume į savo rankas gauti žmogaus skaitymo instrukcija? Kiek palengvėtų visų mūsų gyvenimas? O jei ši instrukcija dar būtų su nuorodomis ir „kelio ženklais“, tarytum bylojančiais: „čia saugu“, „čia pavojinga“, „greičio apribojimas“ ir pan. Būtų smagu, tiesa?

Stipriųjų šalių spec. tarnybose tai ypatingai naudojama verbavimui bei narpliojant žmogiškuosius algoritmus. Ne veltui visiems tarnaujantiems spec. pajėgose neleidžiama viešai publikuoti savo veido, nes, tokie kaip aš, gali parinkti tinkamiausią priėjimą ir parenkant žodžius, kurie yra pagrindas sėkmingam žmogaus atrakinimui iš pirmo karto. Nes niekada nėra antro šanso padaryti pirmą įspūdį.

Kūnoskaita kaip sveikatos diagnostika

Būtina paminėti ir tai, kad kūnoskaitininikas-profesionalas gali nusakyti ne vien žmogaus temperamentą, charakterio ypatybes, elgsenos modelius, privalumus, resursus ir galimybes. Labai svarbu, kad profesionalas gali diagnozuoti ir emocinės sveikatos ypatumus ir, netgi, ligas.

Jau senovės Kinijoje buvo išrastas ir ištobulintas sveikatos diagnozavimas remiantis žmogaus veido bruožais ir kūno suteikiama informacija. Čia, ligos nustatymas iš veido bruožų, tapo menu Sjan-Min. Jis buvo slaptas ir perduodamas tarp meistrų, kadangi buvo tikima galimybe ne vien „nuskaityti“ jo vidaus organus, bet ir psichikos ligas, o taip pat informaciją apie žmogaus likimą. Veidoskaita padeda ne vien diagnozuoti ligas, atsirandančias gyvenimo tėkmėje, tačiau ir prigimtines, atsirandančias dėl silpnų energetinių resursų. Tad veidoskaita – tai sudėtingas psichologinis instrumentas, kuris meistro rankose tampa nepakeičiamu pagalbininku.

Kaip aš susipažinau su Kūnoskaita?

Dažnai girdžiu klausimą: „Ar kūnoskaitos galima išmokti?“. Atsakymas nėra vienareikšmiškas. Kaip dažnai teko stebėti, yra daug žiūrinčių, bet labai mažai matančių. Todėl, neabejotinai, kaip ir kiekvieno amato, ir to, galima išmokti. Visgi tuo pat metu kūnoskaita yra menas, kuris peržengia amato ribas ir išmokus vien sausas taisykles, veido ir kūno geometrijos, vargu ar gali tapti tikru meistru. Tam reikia prigimtinio besaikio žingeidumo ir, svarbiausia, į viską žvelgti plačiau.

REKLAMA

Todėl visi, kurie prigimtinai siaurai mąsto, yra mažai tinkami šiai profesijai. Kuri, tuo pat metu užkrauna ir nemenką atsakomybę. Todėl aš nemokau bet kurio panorusio, tačiau, vidumi pajutus „tikra mokinį“, su džiaugsmu palydžiu jį, suteikiu visokeriopą pagalbą ir tampu jo vedliu. Tokioms žinioms perteikti ne mokinys renkasi mokytoją, o mokytojas renkasi mokinį.

Taip ir pats buvau supažindintas su kūnoskaitos pamatais, kai mokytojas pastebėjo mano žinias drabužių neverbalinėje kalboje, mano aistrą rašyti frazes, kuriose reikalingas tikslus ir turtingas žodynas ir, svarbiausia, vidinį gebėjimą, glaudžiai persipynusį su pašaukimu padėti žmonėms. Taip ir nuvedė mane tuomet dar nežinomu keliu, kuris, ilgainiui tapo mano gyvenimo kelio dalimi, tampriai susijusia su kitomis mano interesų sritimis.

Burtai ar mokslas?

Pati idėja skaityti žmogų kaip atverstą knygą, jam neištariant nei žodžio, skamba patraukliai. Tačiau, kas gi yra ta Kūnoskaita? Būrimas? Pseudomokslas? Ezoterika? Šarlatanų eilinis mokymas? O gal jis stovi vienoje eilėje su chiromantija, astrologija, tarologija? O, galbūt, tai perspektyvi diagnostinė metodika, suteikianti galimybę nuodugniau pažinti žmogiškąją esmę vien į jį pažvelgus su ekstra žiniomis? Gali būti begalybė įvairiausių interpretacijų, tačiau man tai dar vienas veiksmingas įrankis, leidžiantis geriau pažinti žmogaus prigimtį, esybę, pašaukimą, resursus ir galimybes.

Kaip pavyzdį galime paimti įvairius gyvūnus. Ne paslaptis, kad kiekviena įvairių gyvūnų veislė turi prigimtines savybes. Tarkim įvairūs šunys, turbūt neatsiras žmogaus, kuris imtų samojedą ar jorkšyro terjerą į medžioklę. Lygiai taip pat bus atsargus, eidamas prie svetimo buldogo ar jagterjero. Taip pat ir paukščiai, arkliai ar katės. Skirtingi temperamentai – skirtinga išvaizda.

Ir niekas tam neprieštarauja, o specialistai nurodo, kas kokiai rūšiai yra būdinga. Lygiai tas pats yra ir su žmonėmis. Žmogui, kuris žvelgia į pasaulį paviršutiniškai, viskas yra burtai. Tuo tarpu išmintingi nesivadovauja vien tik savo protu, o protingi to nesupras. Taip pat tai yra būdas žmogui giliau pažvelgti į save ir siekti gilesnių pokyčių ar tiesiog laimingo gyvenimo, siekiant pilnavertiško savo tikrojo pašaukimo realizavimo.

Net neabejoju, kad skaitant jums kyla daug klausimų ir pirminio skepticizmo. Bet juk prieš 10 metų atrodė, kad viskas pasaulyje jau atrasta, o dabartis parodė, kad atradimų bus dar gausiai...