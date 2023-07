Matulą apskundę odontologai kelia versiją, ar įstatymas nėra vilkinamas ir dėl žmonos: politikas tai vadina šantažu

Parlamentarą Seimo Etikos ir procedūrų komisijai apskundę Odontologų rūmai (Rūmai) teigia, kad A. Matulo elgesys yra neetiškas, o jo pareiškiami kaltinimai – nepagrįsti.

Nuo 2021 metų gegužės Seime svarstomas Rūmų įstatymo projektas, kuris, kaip teigiama, labai svarbus visai odontologų ir burnos priežiūros specialistų bendruomenei. Juo siekiama realiai sumažinti administracinę naštą odontologams, burnos priežiūros specialistams ir odontologines bei burnos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

Pažymima, kad odontologų savivaldą turi visos Europos valstybės, ji rūpinasi ne tik bendruomenei aktualiais klausimais, bet ir atstovauja visuomenės interesams gauti saugias ir kokybiškas paslaugas.

„Per visus posėdžius A. Matulas demonstruoja neigiamą požiūrį į šį projektą, elgiasi tendencingai, nesilaiko nešališkumo principų ir nėra visoms pusėms teisingas, akivaizdžiai perša savo neigiamą nuomonę“, – tvirtino V. Brukienė.

Kaip dėstoma Rūmų ką tik išplatintame pranešime, A. Matulas, projekto svarstymui paskirto pagrindinio komiteto pirmininkas, esą jau ilgą laiką rodo savo priešišką nusistatymą projekto ir Rūmų atžvilgiu.

Įžvelgia asmeninius interesus

Pasak jos, šių metų birželio 21-ąją vykusių projekto klausymų metu A. Matulo elgesys peržengė visas etikos ribas.

„Seimo narys viešai apkaltino Rūmų atstovus pateikus komitetui suklastotą informaciją, t. y. faktiškai viešai apkaltino nusikaltimo padarymu, nepaisant aplinkybės, kad A. Matulo paminėti duomenys buvo pateikti Seimo Sveikatos reikalų komitetui iš anksto, kartu pateikiant ir reikalingus paaiškinimus.

Taip pat atkreiptas Seimo Etikos ir procedūrų komisijos dėmesys, kad Rūmų įstatymo projektas, kuriam dar praėjusių metų rugpjūtį pritarė ir LR Vyriausybė, komitete svarstomas jau labai ilgą laiką (nuo 2021 metų gegužės mėnesio), o neetiški A. Matulo pasisakymai gali būti nulemti jo priešišku nusistatymu projekto atžvilgiu ir noru vilkinti projekto nagrinėjimą“, – aiškinama pranešime.

V. Brukienė kartu neatmetė ir asmeninių tokio įstatymo projekto vilkinimo priežasčių. Jos tvirtinimu, A. Matulas čia gali turėti viešų ir privačių interesų konfliktą, mat dabartinė jo žmona, pagal profesiją būdama odontologė yra buvusi Rūmų narė ir netekusi licencijos.

„Ji neteko licencijos, nes nesilaikė licencijuojamos tvarkos taisyklių. Kas galėtų paneigti, kad Seimo narys neturi kažkokių asmeninių pykčių ir nuoskaudų?“ – klausė VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto direktorė.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos prašoma įvertinti Seimo nario elgesį, konstatuoti, kad A. Matulas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse bei Seimo Statute nustatytus valstybės politiko elgesio principus ir reikalavimus, nurodyti A. Matului suderinti savo elgesį su Kodekse ir Statute politikui nustatytais reikalavimais.

Licencijos buvo netekusi laikinai

Rūmų pateiktais duomenimis, Sandros Matulienės (anksčiau – Rumševičiūtės) odontologo praktikos licencija, suteikianti teisę verstis gydytojo odontologo ortopedo praktika, buvo panaikinta 2015 m. birželio 29 dieną.

Taip pat nurodoma, kad iki 2020 m. balandžio 30 d., kol Rūmai vykdė administravimo funkcijas, nauja licencija išduota nebuvo.

Savo ruožtu Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Akreditavimo tarnyba) informavo, kad S. Matulienė šiuo metu turi galiojančią gydytojo odontologo ortopedo licenciją. Ji buvo išduota 2022 m. spalio 31 d.

Portalas tv3.lt primena rašęs, kad Seimo nario žmona neseniai laimėjo konkursą Pasvalio ligoninės direktorės pareigoms užimti.

Suabejojo, ar pateikė teisingus duomenis

Pats A. Matulas nesutiko su tuo, esą projektas vilkinamas specialiai.

„Praeitoje kadencijoje Vyriausybė, Parlamentas apsisprendė, kad licencijavimo funkciją reikia grąžinti valstybei, kodėl dabar aš, komitetas, Vyriausybė turėtų staiga viską keisti. Valstybei perėmus licencijavimo tvarką galimai rasta daugybė pažeidimų. Tai turime viską gerai išsiaiškinti.

Liberalizuojam elektros tiekimo sistemą, stengiamės atskirti tam tikras kontrolės, vykdomosios valdžios funkcijas, o nevyriausybinės organizacijos veržiasi viską daryti pačios – visi yra kolegos, patys kvalifikacija rūpinsis, patys licencijuos, kontroliuos ir patys skundus nagrinės. Tai ar gali viskas būti vienose rankose?“ – portalui tv3.lt komentavo politikas.

Parlamentaro teigimu, Rūmai esą jau parodė, kad nesusitvarko su licencijavimu, kilo ne vienas klausimas dėl jų veiklos, kuriuos būtina išsiaiškinti prieš Seimui priimant sprendimą.

„Kai paskaitėme Rūmų nuostatas, Etikos kodeksą, kur parašyta, kad turima paklusti Rūmų vadovybei, nedalyvauti politinėje veikloje, nedemonstruoti religinių pažiūrų, tai, mano manymu, yra žmogaus teisių pažeidimai. Tad reikia aiškinti, ar jie nepažeidžia lygių galimybių.

Kai Rūmai komitete per klausymus pateikė duomenis, kad iš virš 8 tūkst. narių maždaug per 10 metų arti pusei žmonių buvo atimta arba sustabdyta licencija, yra įtarimas, kad daugiausiai jų buvo sustabdyta dėl nepaklusnumo ar mokesčių nesusimokėjimo laiku – kas mėnesį buvo didžiuliai mokesčiai.

Kada Akreditavimo tarnyba, valstybinė įstaiga, pasakė, kad tokių duomenų, kuriuos teikia Odontologų rūmai, neturi, man beliko pasakyti, kad kreipsimės į policiją, prokuratūrą, kad ji patikrintų, ar parlamentui pateikiami teisingi duomenys. Visa tai užtrunka“, – dėstė A. Matulas.

Jaučia „totalinį spaudimą“

Jo tvirtinimu, dalis odontologų nepritaria licencijavimo funkcijos Rūmams sugrąžinimui, mat baiminasi, kad jei Rūmai vėl perims šią veiklą, jiems grės sankcijos dėl nepaklusnumo.

„Nieko nestabdau, jei surinkus visą medžiagą parlamentas priims tokį sprendimą, bus toks sprendimas. Dabar kaip tik yra daromas totalus spaudimas parlamentaro darbui, išnaudoja visas galimybes, skundžia mane, samdo advokatus. Tarnybos kaip tik turėtų pasidomėti tuo, kodėl šmeižiami kolegos, kurie nori surinkti visai kitokią informaciją.

Tikrai nebus taip, kad viena Vyriausybė priėmė sprendimą, o po dvejų metų pasikeitus valdžiai ir įtakos žmonėms, paspaudus politikus, bus priimamas kitas sprendimas, taip nebus“, – dėstė parlamentaras.

Juo labiau jis neigė kalbas apie galimą interesų konfliktą ir galimą kažkokių asmeninių sąskaitų suvedimą.

„Pirmą kartą girdžiu apie tokius dalykus, panašu, kad imamasi visų šantažo priemonių tam, kad suinteresuoti asmenys pasiektų savo tikslą. Mano pareiga teikti įstatymo projektus – pritariant jiems ar nepritariant.

Visa kita yra sąmokslo teorijos, žmonės, kurie patys sumaišę interesus sėdi ir Odontologijos instituto direktoriaus, ir rūmų direktoriaus vietoje, nejaučia, kad perlenkia lazdą, puola bet ką, kas turi kitą nuomonę. Tikriausiai dėl to visi odontologai, kurių nuomonė neviešai kitokia, tyli, to dar per mano ilgametę patirtį nėra buvę. Tai galimai šmeižto kompanija jau ir prieš mane prasideda. (...) Rūpinuosi savo dalykais, ne buvusių, ne esamų žmonų“, – kalbėjo A. Matulas.

Dabar pasigenda kontrolės

Savo ruožtu V. Brukienė pabrėžė, kad ši Vyriausybė savo programoje įsirašiusi, kad stiprins savivaldą, todėl šio įstatymo priėmimas pirmiausia atliepia valstybės interesą.

„Kitas dalykas yra pacientas ir jo saugumas, nes šis sektorius, dabar galime teigti, nėra kaip anksčiau kontroliuojamas – pradedant nuo to, kad gydytojų odontologų etikos dabar niekas nesvarsto. Anksčiau Rūmai už etikos pažeidimus turėjo įvairių sankcijų – net iki licencijos sustabdymo ar panaikinimo.

Nėra taip kontroliuojamas ir odontologų tobulinimas dabar, o visa tai automatiškai susiveda į galimai prastesnę paslaugų kokybę. Kaip gali žmonės, dirbantys kontrolės įstaigoje, kurie neturi jokio supratimo apie odontologiją, ką nors kontroliuoti? Galų gale yra administracinės naštos klausimas. Tad išgirdome mūsų narių, kurie yra ne tik gydytojai odontologai, bet ir jų padėjėjai, burnos higienistai, dantų technikai, norą ir prašymą, kad savivalda būtų sugrąžinta, nes buvo žymiai geriau tvarkomasi, kai licencijavimu užsiėmė Rūmai“, – teigė V. Brukienė.

Be kita ko, atmesdama kaltinimus dėl Rūmų noro viską „laikyti vienose rankose, ji priminė, kad šioje veikloje dalyvaudavo ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, tad viskas niekada nebuvo vienose rankose: „Todėl tas kaltinimas, kad viskas atiduosime į vienas rankas, neva varnas varnui akies nekerta, nepagrįstas.“

Klausimas seniai turėjo būti išspręstas

Savo ruožtu Seimo sveikatos reikalų komiteto narė, valstietė Rimantė Šalaševičiūtė nors ir sutiko, kad šis odontologų licencijavimo klausimas seniai turėjo būti išspręstas, specialaus vilkinimo neįžvelgė.

„Iš principo palaikiau Odontologų rūmus, bet visąlaik pažymėdama ir tai, kad reikia išspręsti tas problemas, kurios yra akivaizdžios dėl buvusios Rūmų vadovybės galbūt neatsakingo požiūrio į darbą.

Apskritai ten buvo daug problemų, tačiau priimtas sprendimas, kad Akreditavimo tarnyba licencijavimo tarnyba išduotų odontologams licencijas kaip ir medikams, mano nuomone, nebuvo visiškai teisingas variantas. Taigi šis projektas, kuris dabar dar nėra iki galo apsvarstytas jau metus laiko, manau, turėjo išspręsti ginčą tarp SAM ir odontologų, bet neišsprendžia“, – kalbėjo Seimo narė.

Jos manymu, rudens sesijos komiteto vienas prioritetinių darbų ir turėtų būti apsisprendimas dėl šio įstatymo: „Labai daug diskutavome, buvo ir klausymai padaryti, tad tiesiog jau turėtų rugsėjo pradžioje susirinkus į Seimą komitete prioritetiškai balsuojant priimamas sprendimas. Šį klausimą reikia galutinai vienaip ar kitaip išspręsti, kad odontologai nebūtų toje nežinioje, kokioje yra šiandien.“

Vis tik R. Šalaševičiutė nematė reikalo manyti, kad projektas vienų ar kitų asmenų galėtų būti vilkinamas specialiai.

„Kadangi su Antanu Matulu tenka dirbti jau seniai, nelabai įžvelgiau, kad būtų klausimų, kuriais jis būtų suinteresuotas ir stengtųsi taip pakreipti svarstymą, kad sprendimas būtų priimtas taip, kaip norėtų pirmininkas“, – pridūrė Seimo narė.

Portalas tv3.lt primena, kad nepraėjus dvejiems metams, kai nutarta iš Odontologų rūmų atimti odontologų veiklos licencijavimą, Seimas pradėjo svarstyti įstatymų pataisas, kad ši funkcija būtų grąžinta šiai medikų savivaldos institucijai.

Svarstant siūlymą Rūmams atiduoti licencijuoti odontologus ir burnos priežiūros specialistus Vyriausybė sutinka tik su dalies funkcijų perdavimu. Pernai vasarą ministrų kabinetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos rengtai išvadai, kad Rūmai galėtų spręsti dėl licencijų suteikimo šios srities specialistams, o asmens sveikatos priežiūros įstaigoms licencijas teikti odontologijos paslaugas ir toliau išduotų Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.