TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Masinės muštynės Kauno senamiestyje: 6 sulaikyti, dviem prireikė medikų pagalbos

2025-09-27 09:28 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 09:28

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Kauno senamiestyje vyko masinės muštynės.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Kauno senamiestyje vyko masinės muštynės.

1

Pirminiais policijos duomenimis, jos kilo apie 2.50 val. Rotušės aikštėje.

Į gydymo įstaigą pristatyti 1993 metais ir 2008 metais gimę vyrai.

Pareigūnai sulaikė penkis asmenis – 1983 metais, 1999 metais, 2003 metais, 1978 metais, 2006 metais gimusius vyrus. Dar vienam – 2002 metais gimusiam jaunuoliui – įteiktas šaukimas atvykti į policijos įstaigą.

