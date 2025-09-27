Masinės muštynės Kauno senamiestyje: 6 sulaikyti, dviem prireikė medikų pagalbos

Pirminiais policijos duomenimis, jos kilo apie 2.50 val. Rotušės aikštėje.
Į gydymo įstaigą pristatyti 1993 metais ir 2008 metais gimę vyrai.
Pareigūnai sulaikė penkis asmenis – 1983 metais, 1999 metais, 2003 metais, 1978 metais, 2006 metais gimusius vyrus. Dar vienam – 2002 metais gimusiam jaunuoliui – įteiktas šaukimas atvykti į policijos įstaigą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA