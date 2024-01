Marijampolėje tęsiasi Kalėdų šurmulys: net ir po švenčių žmonės kviečiami pasimėgauti žiemos pasaka

Sausio 6-ąją – per Tris Karalius – įprastai miestuose gęsta kalėdiniai apšvietimai ir nutraukiamas šventinis maratonas. Tik ne Marijampolėje. Miestas visu tempu dar švenčia: ne tik eglė centrinėje aikštėje stovi. Šalia, štai prieš porą dienų pastatytos ir ledo skulptūros.

Kalėdų šurmulį nusprendė pratęsti

Kalėdinį šurmulį Marijampolės valdžia iš tiesų netikėtai nusprendė pratęsti. Anot savivaldybės vicemerės, iš pradžių planavo puošmenas ir kitus šventinius atributus laikyti iki Trijų Karalių. Bet planą pakeitė: antrą Kalėdų dieną stiprus vėjas nuvertė centrinę eglę ir kelias dienas marijampoliečiams buvo sugadintos Kalėdos. Paskui pastatyta visiškai nauja eglutė ir šventės pratęstos.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai kadangi ir skulptūros atsiranda dabar, po sausio pradžios, na ir eglė mūsų, nauja atsirado Marijampolėje, tai taip sutarėme, kad dar galėtų pabūti ir eglė, ir eglučių parkas, ir pakviesti žmones net ir po švenčių pasimėgauti žiemos pasaka“, – sako miesto vicemerė Agnė Pavelčikienė.

REKLAMA

Anot vicemerės, Kalėdos Marijampolėje pratęstos dar savaitei, iki sausio 13 dienos. Tiek laiko dar ir eglutė aikštėje žibės, ir visas eglučių parkas miesto centre neužges. Ir šios gražuolės turėjo būti paimtos ir išvežtos jau šiandien, per Tris Karalius. O marijampoliečiai džiaugiasi valdžios sprendimu: pirmą kartą per šį sezoną Marijampolėje gausiai pasnigo, tad kalėdinė nuotaika esą jaučiasi labiau nei per tikras Kalėdas.

REKLAMA

REKLAMA

Marijampolės vicemerė sako, kad visa virtinė sutapimų ir lėmė, kad šventės mieste pratęstos. Reikėjo marijampoliečiams žalą už kalėdinę nesėkmę atlyginti, kai nuvirto eglutė, o ir ledo skulptūras tik dabar įmanoma eksponuoti. Per tikras Kalėdas buvo tiesiog per šilta.

„Žiema tikrai vėlavo, sniego ir šalčio gavome tiktai pirmosiomis sausio dienomis. Ledo skulptūras labai norėjome parodyti per šventes, bet su gamta nesusitarsi, toks jau dalykas“, – teigia ji.

„Niekada grožio nebūna per daug. Kas teikia džiaugsmą, kas teikia malonumą tai tegul ir būna“, – teigia gyventojai.

Marijampoliečiai ne pirmą kartą prasitęsia Kalėdas. Prieš 8-erius metus eglutė miesto centre stovėjo net iki vasario mėnesio.