Liūdnos žinios vieno miesto gyventojams: kol kitur pigs, jie už šiukšlių išvežimą mokės daugiau

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek kitais metais kainuos atliekų tvarkymas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojams.

Vilniečiai dar ir sutaupys

Kainas šią savaitę atliekų tvarkymo įkainius sostinėms gyventojams tvirtino Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Prieš tarybos posėdį „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ (VASA) atstovai naujienų portalui tv3.lt teigė besiviliantys, kad kaina stipriai nesikeis.

Tai virto realybe. Sostinės taryba nusprendė, kad nepaisant augančių energijos ir paslaugų kainų, kitais metais rinkliavos mokesčiai vilniečiams netik, kad nedidės, bet 2023 m. vilniečius pasieks net mažesnės sąskaitos už komunalinių atliekų sutvarkymą nei šiemet.

Skaičiuojama, kad vidutinio 60 kvadratinių metrų buto gyventojams, šiais metais už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjusiems 46,56 euro, rinkliavos mokestis sumažės iki 46,24 euro. Tuo metu 170 kv. m ploto individualaus namo gyventojai, 2022 m. sumokėję 78,89 euro, 2023 m. gaus 78,48 euro dydžio sąskaitas.

Sąskaitos, priklausomai nuo nekilnojamojo turto kategorijos, mažės ir negyvenamosios paskirties objektų savininkams: viešbučių, administracinių pastatų, prekybos, paslaugų, maitinimo paskirties objektų, garažų, gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo patalpų, taip pat mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio bei gydymo įstaigų, degalinių, religinių objektų, specialiosios paskirties pastatų ir sodų savininkams.

Bendras vienos tonos atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudų dydis 2023 m. sieks 150,33 euro tonai, o šiais metais siekė 150,75 euro.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba taip pat patvirtino naują lengvatą užsisakiusiems elektroninius mokėjimo pranešimus. Tiek, kiek VASA išleistų pašto išlaidoms, gyventojas sutaupys rinkliavai. Vilniečiai skatinami atsisakyti popierinių sąskaitų, taip mažinant popieriaus vartojimą, susidarančių atliekų kiekį bei saugant aplinką.

Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus vasa.lt svetainėje iki vasario 1 d., lengvata bus taikoma 2023 m. rinkliavai. Užsisakius po vasario 1 d., lengvata bus taikoma nuo 2024 m.

Atnaujintose rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taisyklėse numatyta, kad nuo 2023 m. nemokama didelių gabaritų atliekų (DGA) paėmimo iš namų paslauga bus galima pasinaudoti dažniau – 1 kartą per metus. Iki šiol buvo galima užsisakyti 1 kartą per 2 metus.

Kauniečiams kaina nesikeis

Džiugios žinios ir Kauno gyventojams – kaina neturėtų kilti ir jiems. Tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.

„Kauno mieste atliekų turėtojai už komunalinių atliekų tvarkymą moka nustatyto dydžio įmoką, kuri priklauso nuo pasirinkto konteinerio dydžio ir konteinerio ištuštinimo dažnio. Jei gyventojas naudojasi 120 litų konteineriu, kuris aptarnaujamas kas antrą savaitę, tuomet kaina mėnesiui yra 3,88 euro su PVM.

Gyventojai, kurie nėra sudarę sutarčių ir naudojasi kolektyviniais konteineriais, moka nustatyto dydžio įmoką, pavyzdžiui gyventojai gyvenantys 50 kvadratinių metrų bute per mėnesį moka 5,16 euro su PVM“, – aiškino savivaldybės atstovė ir patvirtino, kad tokios pačios kainos galios ir 2023 m.

Klaipėda kainą kelia dėl daugelio priežasčių

Jei vilniečiai ir kauniečiai gali džiaugtis, kad atliekų tvarkymas bent jau nebrangs, tai klaipėdiečių laukia niūresnės žinios.

Kai naujienų portalui tv3.lt teigė Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Jievaitienė, savivaldybės administracija jau parengė kainodarą, kurioje atliekų tvarkymo kainos nuo kitų metų yra didesnės nei šiemet.

Pasak jos, šiuo metu galiojantys vietinės rinkliavos dydžiai paskutinį kartą buvo nustatyti prieš dvejus metus, o infliacija Lietuvoje nuo to laiko iki dabar siekia 33,7 proc.

R. Jievaitienės teigimu, planuojama, kad metinė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą gali didėti 25 proc. Pavyzdžiui, 50 kv. m. butui metinė vietinė rinkliava didėja 9 eurais per metus arba 75 centų per mėnesį, 60 kv. m. butui – 10,80 euro per metus arba 83 centais per mėnesį.

Savivaldybės atstovė tvirtino, kad kaina auga dėl kelių priežasčių. Pirma, anot R. Jievaitienės, atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos nuo 2023 m. sausio 1 d. didėja apie 70 proc., lyginant su 2021 m., nes didėja komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo kaina.

Antra, didesnę kainą vartotojui lemia nuo sausio 1 d. kelis kartus – 15 iki 50 eurų už toną – didėjantis sąvartynų mokestis. Be to, šis mokestis yra indeksuojamas, tai kitų metų pabaigoje jis gali siekti ir 68,45 euro.

Uostamiesčio gyventojams kaina keliama ir dėl elektros kainų didėjimas, nes elektrą Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras perka biržos kainomis.

R. Jievaitienės teigimu, prie kainos augimo prisideda ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų didėjimas dėl jau įgyvendintų ir planuojamų įgyvendinti investicinių projektų, taip pat kuro kainų didėjimas ir palūkanų bankui sąnaudų didėjimas.

Naujienų portalas tv3.lt kiek anksčiau rašė, kad Aplinkos ministerija keičia atliekų surinkimo rinkliavos skaičiavimo tvarką. Pati ministerija sako, kad pasikeitusi tvarka gyventojų nepalies. Tuo metu savivaldybių asociacija tvirtina, kad kainos vienareikšmiškai augs, o atliekų tvarkymo pabrangimą labiau pajaus ne didmiesčių, o mažesnių miestų gyventojai.