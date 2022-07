Linkevičius naują sankcijų paketą vadina „apgailėtinu“: ES Rusijai daugiau sumokėjo už naftą, dujas ir anglį, nei skyrė pinigų pagalbai Ukrainai

L. Linkevičius pastebi, kad Europos Sąjunga Rusijai sumokėjo daugiau pinigų už perkamą naftą, dujas bei anglį, nei skyrė pinigų pagalbai Ukrainai.

Apie tai jis skelbia socialiniame tinkle „Twitter“.

„Rengiamas 7-asis sankcijų paketas. Kam rūpi? ES dabar išsiuntė Rusijai daugiau pinigų pirkdama naftą, dujas ir anglis, nei išsiuntė Ukrainai į pagalbą. Naftos kainos kyla. Rublis yra dar stipresnis. Kai kurie vis dar nerimauja dėl „provokuojančių“ apribojimų. Apgailėtina“, – rašo L. Linkevičius

7th sanctions package in preparation. Who cares? #EU has now sent exponentially more money to #Russia in oil, gas and coal purchases than it has sent #Ukraine in aid. Oil prices are up. Ruble is even stronger. Some are still concerned about ‘provocative’ restrictions. Lamentable.