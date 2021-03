Lingienė: net ir neigiamas COVID-19 tyrimo atsakymas nereiškia, kad „viskas yra ok“

Kaip socialiniame tinkle rašė ji, nuomonių „už" ir „ prieš" jūra, besipiktinančių ir palaikančių organizatorius yra ne ką mažiau. Anot jos, iš esmės ir vieni, ir kiti turi argumentų, tačiau kitas klausimas, kiek jie pagrįsti?

„Taip, sutinku, ir pati daug kartų kartojau, kad reikia išmokti gyventi su virusu, naujoje realybėje. Bet taip pat ypač svarbu, kad tai galiotų visiems, o ne atskiroms išrinktųjų grupėms. Ir, kad to sėkmę lems 3 dalykai: kuo greitesnė vakcinacija, intensyvus ir kuo prieinamesnis testavimas, įprastos infekcijų kontrolės priemonės (kaukių, kur reikia, dėvėjimas, atstumo laikymasis, rankų higiena ir kt.). Ir kol visi sėkmės elementai dėl vienų ar kitų priežasčių neveikia kartu, kaip gerai suderintas mechanizmas, deja, per anksti „pasileisti plaukus".

Taigi, grįžkim prie M.A.M.A. temos. Renginio metu buvo skelbta, kad visi dalyviai yra pasidarę tyrimus dėl SARS-CoV-2. Klausimas, kokius ir kada? Bet tebūnie. Tik noriu priminti, kad net ir gavus neigiamą PGR tyrimo ar antigenų testo atsakymą dar nereiškia, kad viskas yra ok. Tai reiškia, kas viskas buvo ok, (t. y., dar negalėjote užkrėsti kitų, net jei pats ir buvote jau užsikrėtęs) tepinėlio ėmimo metu. O po to jau „kaip dievas duos".

Taigi, džiugus dalyvių klegesys greta vienas kito be veido kaukių yra nepaaiškinamas epidemiologine logika. Liūdniausia, kad tokių ir panašių renginių pasekmes, praėjus kelioms dienoms po jų, pajuntame visi, ne tik jų dalyviai (tik prisiminkim staigiai išaugusį susirgimų skaičių praėjusį rudenį, po plačiai nuskambėjusių krepšinio rungtynių Kaune ir Vilniuje).

Tik, o bet tačiau, gavę savąją infekcinę užkrato dozę, jų herojai, kaip taisyklė, „nebeprisimena” užsikrėtimo aplinkybių. Na, o kas labiausiai iššaukė tokią audringą daugumos reakciją - tai, žinoma, tie patys dvigubi standartai. Fantastiška „dovanėlė” prieš Velykas. Net priešiškų šalių tarnybos, ko gero, nebūtų sumanę, kaip dar labiau buvo galima suerzinti, suskaldyti ir įskaudinti ir taip jau Devynis pragaro ratus praėjusios visuomenės.

REKLAMA

Kaip dar galima labiau suabejoti, kad gyvename vakarietiškas vertybes puoselėjančioje šalyje, kurioje sąvoka „gyvulių ūkis" yra pažįstama tik iš G. Orwell satyros? Ir aš noriu pas M.A.M.A. Tiksliau – aplankyti savo Mamos kapą. Ir testą (tą, kurį reikia) galiu pasidaryti ir kaukę net kapinėse, jei reikėtų, dėvėčiau. Ir saugaus atstumo laikyčiausi. Ir rankų higienos. Bet, vis tik, aplankysiu ją vėliau...kartu su kitais, tokiais, kaip aš...“ – savo nuomonę išdėstė ji.