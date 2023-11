Lingė: biudžeto korekcijoms daug laisvės nėra

Anot jo, pasiūlymus varžo numatomas biudžeto deficitas, pasiekęs 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą.

„Manevro laisvės tikrai nėra daug šių metų biudžeto tvirtinimo taisyklės yra griežtesnės, jos jau po kovidinio laikotarpio, kai buvo leidžiama išeiti iš tų trijų procentų ribų, taip padėti ekonomikoms tvarkytis ir valstybėms narėms ieškoti tų tinkamiausių sprendimų, kad ir viršytų ta riba, šiemet jau viskas, dedamas taškas ir į tas normas turime grįžti, ta manevro laisvė nėra didelė“, – antradienį LRT radijui sakė M. Lingė.

Jo teigimu, šis Vyriausybės sudėliotas biudžetas yra sąžiningas, nes niekam nenumatytas perteklius.

„Nėra to, kad kažkam numatytas labai didelis perteklius, jeigu tas perteklius būtų numatytas, turbūt mes jau iš karto būtume tai matę Seimo narių ar komitetuose siūlymuose, kad reikia braukti ir dedam kažkam, kam praleista. Ne, to nėra. Tai reiškia, kad jo sandara, jo paskirstymas yra atitinkantis ir galimybes, ir, be abejonės, suprojektuotas sąžiningai“, – kalbėjo M. Lingė.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmadienį Seime po valdančiosios koalicijos tarybos posėdžio premjerė Ingrida Šimonytė pranešė, kad patikslinus kitų metų biudžeto projektą ir papildomai numačius išlaidų keliams ir kitoms reikmėms, biudžeto deficitas padidės nuo planuotų 2,9 proc. iki 3 proc. BVP.

REKLAMA

Antradienį Seimas ketina imtis pirmojo 2024 metų valstybės biudžeto projekto svarstymo.

Tai bus antras bandymas pirmą kartą plenarinių posėdžių salėje apsvarstyti svarbiausią šalies pajamų ir išlaidų planą.

Prieš savaitę „darbiečiams“ pareiškus, kad Biudžeto ir finansų komitetas, vertindamas parlamentarų ir komitetų bei komisijų išvadas, pažeidė Seimo Statutą, Seimas dokumento svarstymą atidėjo ir komitetas iš naujo parengė išvadą.

REKLAMA

REKLAMA

Darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis sako, kad šįkart nemato priežasčių, dėl kurių svarstymas galėtų neprasidėti.

„Mes padarėme paslaugą valdantiesiems, tam, kad vėliau neikas negalėtų kvestionuoti biudžeto priėmimo procedūros teisėtumo. Turėjome ir daugiau pastabų dėl statutinių reikalavimų praeitą kartą, šįkart jau, kiek žinau, visi jie atitinka (...) Todėl man atrodo, kad nėra jokios rimtesnės priežasties, kodėl biudžetas šiandien negalėtų būti pradėtas svarstyti“, – antradienį LRT radijui sakė A. Mazuronis.

Šią savaitę Seime turėtų vykti du biudžeto svarstymai – antradienį numatytas pirmasis, o ketvirtadienį – antrasis svarstymai. Jį priimti planuojama gruodžio 5-ąją.