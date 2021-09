Liko pora dienų pasilinksminti ir pasigražinti: ribojimai, neturintiems galimybių paso, įsigalios rugsėjo 13-ąją

Ribojimų išvengs nuo COVID-19 pilnai pasiskiepiję asmenys, taip pat tie, kurie įgijo imunitetą persirgę koronavirusu arba turintys per pastarąsias 48 val. atliktą neigiamą PGR testą, arba greitąjį antigeno tyrimą. Apribojimai netaikomi ir vaikams iki 16 metų.

Kaip ir iki šiol, tyrimai galimybių pasui gauti išliks mokami.

Kas draudžiama be galimybių paso?

Nuo rugsėjo 13 dienos galimybių paso neturintys asmenys negalės apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems bus leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose, vaistinėse Šios įstaigos privalo turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Taip pat galimybių paso neturintiems asmenims kaukės paslaugų teikimo ir viešose uždarose vietose lieka privalomos, o imunitetą turintiems asmenims – tik rekomenduojamos. Tiesa, tai galioja tik tose vietose, kur paslaugos teikiamos su galimybių pasu.

Be to, be galimybių paso draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

Kas leidžiama be galimybių paso?

Galimybių paso neturintys asmenys galės naudotis tik smulkiomis remonto paslaugomis, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo neviršija 15 min.

Tiesa, kol kas neaišku, koks likimas laukia degalinių, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys linkęs jas laikyti tolygioms būtinų prekių parduotuvėms ir leisti asmenims jose lankytis be galimybių paso.

Taip pat leidžiamos laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių lankymas, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų lankymas tik atsiimant ar grąžinant knygas.

Leidžiamos asmens sveikatos priežiūros, socialinės, teisinės, psichologinės, veterinarijos, finansinės paslaugos. Taip pat leidžiama vežti keleivius. Galiausiai, leidžiamas visų pakopų ugdymas.

Nuspręsta, kad studentai į paskaitas kol kas bus leidžiami su profilaktiniais COVID-19 testais. Tačiau po spalio 15-osios studentai testuotis ir eiti į paskaitas galės tik mokamai.

Taip pat galimybių pasas nebus taikomas tarpmiestiniame viešajame transporte.

Pagal nutarimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugos imuniteto neturintiems asmenims bus teikiamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą.