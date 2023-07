Lietuvos ministrų turtas: kas turtingiausi, o kas nurodė, kad turi mažiausiai?

Turtingiausias sąraše yra energetikos ministras Dainius Kreivys (903 356 eurų vertės deklaruoto turto), antras yra užsienio reikalų ministras, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis (395 832 eurų), o trečioji – socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė (289 749 eurų).

Ketvirtoje vietoje ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė (288 900 eurų).

Penktoje – premjerė Ingrida Šimonytė (286 235 eurų).

Dešimtuke toliau rikuojasi: šeštoje vietoje aplinkos ministras Simonas Gentvilas (240 329 eurų), septintoje vietoje yra dabar jau buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė (239 291 eurų), aštuntoje kultūros ministras Simonas Kairys (203 885 eurų), devintoje – susisiekimo ministras Marius Skuodis (177 461 eurų). Dešimtoje vietoje sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys (161 517 eurų).

Į dešimtuką nepatenka ir vienuoliktoje vietoje yra žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas (127 704 eurų), dvyliktoje – finansų ministrė Gintarė Skaistė (99 191 eurų), tryliktoje yra krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas (72 372 eurų), keturioliktoje – teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska (72 000 eurų). Paskutinė sąraše yra vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė (37 360 eurų).

Pagal už 2021 metus deklaruotas turtas atrodė kitaip

Palyginus su už ankstesnius metus (2021 m.) teikta metine turto deklaracija, dešimtukas atrodė kiek kitaip, nors pirmoje vietoje tada vis tiek buvo D. Kreivys (855 001 eurų) ir G. Landsbergis (402 693 eurų). Per metus D. Kreivio turtas paaugo, o G. Landsbergio – sumažėjo.

2021 m. I. Šimonytė buvo trečioje dešimtuko pozicijoje, bet per metus jos turtas pakito nedaug (2021 m. siekė 283 240 eurų).

Tais metais penketuko ketvirtoje vietoje rikiavosi M. Navickienė (su 258 749 eurų turto), per metus jos deklaruotas turtas ūgtelėjo, o penktoje J. Šiugždinienė (244 769 eurų). Jos turtas per metus sumenko.

Toliau dešimtukas rikiavosi taip: S. Gentvilas (222 424 eurai) – per metus jo turtas paaugo, A. Dulkys (179 079 eurų) – per metus jo turtas sumažėjo, M. Skuodis (174 046 eurai) – jo turtas per metus pasikeitė nedaug. Tada S. Kairys (166 685 eurų), kurio turtas per metus paaugo dešimtimis tūkstančiais eurų ir G. Skaistė (102 616 eurų), kurios turtas sumažėjo nedaug.

2021 m. K. Navickas turėjo turto už 98 642 eurus (per metus jis praturtėjo beveik 30 tūkst.), E. Dobrovolska už 72 tūkst. eurus (turtas nepasikeitė), A. Bilotaitė už 37 360 eurus (turtas nepasikeitė), A. Armonaitė už 20 tūkst. (jos deklaruotas turtas paaugo iki 288 900 eurų), A. Anušauskas už 14 tūkst. eurų (jo turtas paaugo iki 72 372 eurų).