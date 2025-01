Lietuvoje užfiksuoti 2 katastrofiniai reiškiniai: kas laukia 2025-aisiais?

Praėjusiais metais Lietuvoje užfiksuoti 2 katastrofiniai, 18 meteorologinių ir 12 hidrologinių stichinių reiškinių.

Kaitros, sausros, audros, viesulai ir potvyniai darė didelę žalą žmonių turtui, sveikatai ir infrastruktūrai. Pavyzdžiui, birželio pabaigoje Druskininkuose užfiksuota rekordinė 34 °C temperatūra, o liepą Kelmės ir Šiaulių rajonus siaubė viesulai, kurių vėjo greitis siekė 60–70 m/s.

2024-ieji taip pat pasižymėjo ypač dažnais ir stipriais vėjais, kurie siautė visoje šalyje, pridarydami žalos namams, elektros tinklams ir viešajai infrastruktūrai. Dažni stiprūs vėjai tapo ne tik iššūkiu gyventojams, bet ir signalizuojančiu ženklu apie klimato pokyčių keliamą grėsmę.

Poveikis – akivaizdus

Klimato kaitos poveikis Lietuvai jau dabar yra akivaizdus: karštų dienų, kai temperatūra viršija 30 °C, skaičius per pastaruosius dešimtmečius išaugo daugiau nei tris kartus, o šaltų dienų, kai temperatūra nukrenta žemiau -20 °C, sumažėjo beveik perpus.

Be to, prognozuojama, kad šimtmečio pabaigoje Lietuvoje dienų su itin gausiais krituliais skaičius padidės nuo dabartinių 14–16 iki 18–20 per metus, o tai reikš didesnį potvynių ir poplūdžių pavojų.

Atnaujino labiausiai pažeidžiamų teritorijų žemėlapius

Aplinkos ministerija skiria ypatingą dėmesį potvynių rizikos valdymui. 2022 m. atnaujinti potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai rodo, kurios teritorijos yra labiausiai pažeidžiamos.

Taip pat Aplinkos ministerija yra parengusi interaktyvius Lietuvos klimato kaitos scenarijus, kuriuose skelbiama, kaip gali kisti oro temperatūra, kritulių kiekis visoje šalyje ar konkrečioje savivaldybėje.