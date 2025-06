Lietuvoje – retos nepagydomos ligos atvejis: užsikrėsti galima ir per mėsą

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, 2025 m. sausio–gegužės mėnesiais Lietuvoje užregistruotas 1 sporadinės formos Kroictfeldo-Jakobo (Creutzfeldt-Jakob) ligos atvejis.

„2025 m. susirgimo atvejis registruotas Vilniaus apskrityje, susirgęs ių nei 60 m. amžiaus asmenų grupei“, – portalui tv3.lt nurodė NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė.

Kroictfeldo-Jakobo ligos yra reta ir mirtina degeneracinė smegenų liga, priklausanti spongiforminės encefalopatijos ligų grupei. Deja, specifinio gydymo nuo jos nėra. Ligos sukėlėjas – pakitęs baltymas prionas, atsparus proteazėms (vienai iš fermentų grupių), aukštai temperatūrai, ultravioletiniams spinduliams ir dažniausiai vartojamoms dezinfekcinėms medžiagoms.

Nuo 2020 m. – 7 mirtini atvejai Lietuvoje

NVSC specialistė pasakojo, kad yra išskiriama keletas šios ligos formų – sporadinė, paveldima (genetinė, išsivystanti dėl paveldimos geno mutacijos), jatrogeninė ir naujasis variantas.

„Labiausiai pasaulyje paplitusi ir sudaranti 85 proc. visų atvejų yra sporadinė ligos forma, kurios išsivystymo priežastys yra nežinomos, ji išsivysto spontaniškai“, – komentavo ji.

2020–2024 m. Lietuvoje buvo registruoti 7 Kroictfeldo-Jakobo ligos sporadinės formos atvejai.

Jatrogeninė ligos forma užsikrečiama vartojant augimo hormonus, išskirtus iš ja sergančio žmogaus hipofizės; per ragenos transplantantus; per instrumentus neurochirurginių operacijų metu; per elektroencefalografo elektrodus; kietojo smegenų dangalo persodinimo metu ir kt.

Galima užsikrėsti vartojant mėsą

Naujasis ligos variantas nustatytas 1996 m. Jungtinėje Karalystėje, diagnozavus 10 naujos ligos atvejų, siejamų su galvijų spongiformine encefalopatija. Šia ligos forma užsikrečiama valgant infekuotų galvijų mėsą, ypač jų subproduktus.

Jungtinėje Karalystėje taip pat buvo registruoti užsikrėtimai šiuo variantu per kraujo transfuzijas, perpylus infekuoto asmens kraują.

„Naujojo Kroictfeldo-Jakobo ligos varianto atvejų, siejamų su galvijų spongiformine encefalopatija ir kuria užsikrečiama valgant infekuotų galvijų mėsą, Lietuvoje neregistruota“, – pridūrė ji.

Gydymo nėra, liga mirtina

Kroictfeldo-Jakobo ligos simptomai priklauso nuo jos tipo. Sporadinės formos simptomai vidutiniškai prasideda 60 m. amžiuje (45–75 m.). Kaip nurodo NVSC, yra aprašyti įvairūs ankstyvieji simptomai (galvos skausmas, nuovargis, miego ar apetito sutrikimai, depresija), tačiau iki galo neaišku, ar jie iš tikrųjų susiję su Kroictfeldo-Jakobo ligą.

Sporadinei jos formai būdinga progresuojanti demencija (atminties sutrikimai, pažintinių funkcijų praradimas), regos sutrikimai, nevalingi raumenų trūkčiojimai, pusiausvyros ir judėjimo sutrikimai. Per trumpą laiką asmuo nustoja vaikščioti, kalbėti, nesuvokia supančios aplinkos. Liga greitai progresuoja, mirtis dažniausiai ištinka per 4–5 mėn. nuo ligos simptomų pradžios.

Genetinės formos ligos pobūdis gali būti panašus į sporadinės, tik progresavimo eiga ilgesnė – dažniausiai apie 2 metus. Jatrogeninės formos ligos eiga sunkiau nuspėjama ir priklauso nuo užsikrėtimo prionu būdo.

Suserga ir jauname amžiuje

Susirgusiųjų naujuoju variantu vidutinis amžius – 28 m. (varijuoja nuo 12 iki 74 m.). Ligos inkubacinis periodas trunka apie 10 metų. Vidutinė ligos trukmė – 14 mėn. Susirgus naujuoju CJL variantu pirmiausia pasireiškia psichikos sutrikimai (depresija, nerimas, apatija, užsisklendimas savyje), sensoriniai simptomai (skausmai, dezestezija), vėliau išryškėja neurologiniai simptomai (ataksija (nekordinuoti judesiai), demencija, mioklonai (raumenų traukuliai) ir kt.

Sporadine Kroictfeldo-Jakobo liga kasmet pasaulyje suserga apytiksliai 1–2 žmonės iš milijono.

1996–2023 m. pasaulyje užregistruoti 233 Kroictfeldo-Jakobo ligos naujojo varianto atvejai. Tarp Europos šalių daugiausia atvejų registruota Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje. Susirgimai taip pat registruoti Saudo Arabijoje, Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kt. Didžiausias naujojo varianto epidemijos pikas Europoje buvo registruotas 1999–2004 m. laikotarpiu.