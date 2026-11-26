Kaip ketvirtadienį pranešė FNTT, per tarptautinę operaciją 12 valstybių atlikta daugiau kaip 300 kratų, Vokietijoje, Estijoje, Lietuvoje, Belgijoje sulaikytas 21 įtariamasis.
Tiriant tarptautinę PVM sukčiavimo ir pinigų plovimo schemą, Lietuvoje atlikta per 20 kratų
Trečiadienį Lietuvoje vykdytuose procesiniuose veiksmuose dalyvavo daugiau nei 60 Lietuvos ir Vokietijos pareigūnų. Šalyje laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 5 mln. eurų vertės turtą.
Tyrimo duomenimis, su tarptautine nusikalstama schema galimai susijusios Lietuvos bendrovės panaudojo apie 5,5 mln. eurų iš užsienio gautų lėšų, kurios galimai buvo užmaskuotos daugiau nei 20 mln. eurų vertės tarptautiniuose sandoriuose.
Įtariama, kad nusikalstama grupė Vokietijoje kontroliavo mažiausiai 22 fiktyvias bendroves, kurios išrašydavo sąskaitas faktūras už realiai nesuteiktas paslaugas. Skaičiuojama, kad vien Vokietijoje dėl šios schemos galėjo būti padaryta ne mažesnė kaip 18,9 mln. eurų mokestinė žala.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.