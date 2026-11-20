Kaip teigiama Atviros Lietuvos fondo pranešime, naujas fondas veiks iki 2032 metų. Iš 10,6 mln. eurų jo finansavimo apie 8,6 mln. eurų bus skirta paramai pilietinės visuomenės organizacijoms.
Per veiklos laikotarpį numatytos septynios pilietinių organizacijų projektų finansavimo priemonės.
Tarp jų – projektų finansavimo kvietimai, institucinės paramos kvietimas, organizacijų gebėjimų stiprinimo priemonės, mažosios dotacijos nevyriausybinių organizacijų lyderių akademijos dalyviams, dvišalio bendradarbiavimo projektai ir greitoji parama.
Organizacijos galės pretenduoti į 6–180 tūkst. eurų finansavimą. Pasak pranešimo, pirmieji kvietimai nevyriausybinėms organizacijoms – asociacijoms, bendruomenėms, viešosioms įstaigoms, paramos fondams – bus skelbiami 2027 metų pavasarį.
Galima rengti projektus medijų ir informacinio raštingumo, diskriminacijos mažinimo, socialinės įtraukties, lyčių lygybės, klimato ir aplinkos, pilietinio dalyvavimo srityse.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas regioninėms ir mažesnėms nevyriausybinėms organizacijoms, taip pat organizacijoms, dirbančioms su karo Ukrainoje pasekmėmis bei migrantų, pabėgėlių ir tautinių mažumų įtrauktimi.
Atskira fondo dalis – penkerių metų projektas apie pilietinį atsparumą, kurio metu bus tiriamas pilietinis dalyvavimas, vietos demokratija ir ieškoma praktinių sprendimų, vyks nevyriausybininkų lyderių akademija tautinėms mažumoms ir regionų bendruomenėms.
„Atspari visuomenė prasideda nuo žmonių, kurie gali dalyvauti sprendimuose, atpažinti dezinformaciją ir apginti savo teises. Mūsų tikslas – kad daugiau žmonių turėtų realių galimybių būti išgirsti, o organizacijos, kurios jiems atstovauja, galėtų veikti stipriai ir nuosekliai“, – pranešime cituojama Pilietinės visuomenės fondo programos Lietuvoje vadovė Jurgita Poškevičiūtė.
Fondas finansuojamas Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos lėšomis per Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Už jo įgyvendinimą Lietuvoje atsakingas konsorciumas, kurį sudaro Atviros Lietuvos fondas, OSFL Projektai ir Vystomojo bendradarbiavimo platforma.
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