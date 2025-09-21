Lietuvių kalbos pamokų tautinių mažumų mokyklose skaičių norima reguliuoti ministro įsakymu

„Iš tiesų, ko gero, prieisime to, kad ministrų įsakymu mes galėsim koreguoti ir susitiksime artimiausiu metu su tautinių mažumų atstovais. Esu sudarius pas save ir patariamąją grupę“, – šią savaitę opozicinių konservatorių frakcijoje kalbėjo R. Popovienė.
Dar birželio mėnesį ŠMSM kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) su prašymu leisti pradinių klasių mokiniams organizuoti daugiau pamokų.
Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip penkios pamokos, 2–4 klasėse – šešios, 5–10 klasėse ir gimnazijos I–IV klasėse – septynios pamokos.
ŠMSM siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31–32.
„Nuosekliai kartoju, kad nuo pat mažens mes turime tikrai diegti kuo daugiau lietuvių kalbos, kad tiek maži, tiek suaugę studentais būdami žmonės galėtų labiau integruotis“, – teigė R. Popovienė.
Pasak ŠMSM, jei SAM pakeistų higienos normą, papildomų pamokų galėtų būti pridedama nuo 2026–2027 mokslo metų.
Savo ruožtu birželį Vilniaus miesto savivaldybė nuo šių mokslo metų tautinių mažumų mokyklų, kuriose yra pradinės klasės, vadovams metinėse užduotyse įtraukė tikslą nustatyti, kad pradinukams lietuvių kalbos mokymui skiriamos ne mažiau kaip šešios akademinės valandos (4.30 val.) per savaitę.
Tuomet teigta, jog toks sprendimas priimtas „įvertinus pastarųjų kelerių metų lietuvių kalbos egzaminų rezultatų duomenis ir siekiant stiprinti mokinių lietuvių kalbos įgūdžius bei gerinti pasiekimų rezultatus“.
Galiausiai šią savaitę sostinės savivaldybė BNS nurodė, kad atsižvelgiant į ŠMSM patvirtintus Bendrojo ugdymo 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metams planus bei mokyklų galimybes, tautinių mažumų mokyklos numatė didesnį savaitinių valandų, skirtų lietuvių kalbos ugdymui, skaičių.
Anot jos, papildomas laikas skirtas iš gimtosios kalbos ugdymo, neformalaus švietimo ar mokinių poreikių tenkinimo valandų.
„Kaip mokykloms seksis įgyvendinti šiuos tikslus, bus stebima mokslo metų eigoje ir vertinama 2026-ųjų pradžioje“, – nurodoma atsakyme.
