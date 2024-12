Lietuvė danguje pamatė neįtikėtiną reiškinį: pamačiusi griebė kamerą

Apie tai pranešė „Facebook“ grupė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

„O jūs ar esate matę kažką panašaus?

Nuotraukose – veiksmas ne iš Lietuvos, tačiau užfiksuota sąlyginai netoli nuo mūsų šalies. Dalis jūsų galbūt matė arba girdėjo, jog pirmadienį Oslo (Norvegija) apylinkėse buvo pasirodę labai spalvingi debesys. Tai – perlamutriniai, arba dar kitaip poliariniai stratosferiniai debesys (angl. nacreous clouds; dar naudojamas trumpinys PSC). Šie debesys lotyniško vardo, kaip būdinga visiems kitiems, neturi.

Perlamutriniai debesys gali būti keleto tipų ir susidaro esant labai žemai (-88..-78 °C) oro temperatūrai stratosferoje, apie 15-30 km aukštyje. Tokios sąlygos susiformuoja žiemą poliariniuose regionuose (kai Saulė virš horizonto pakyla labai nedaug), rečiau pasitaiko ir vidutinėse platumose.

Asmeniškai, šie debesys truputį asocijuojasi su sidabriškaisiais debesimis, nes abiem atvejais reikia labai žemos temperatūros. Tiek NLC, tiek PSC apipinti keistomis sąmokslo teorijomis. Skirtumas tik tas, jog sidabriškieji debesys formuojasi vasarą ir gerokai aukščiau (80-85 km aukštyje) nei perlamutriniai (15-30 km).

Truputį nuliūdinsiu, bet Lietuvoje išvysti perlamutrinius debesis tikimybė labai maža. Žiemą virš Lietuvos apatiniame stratosferos sluoksnyje dažniausiai nėra pakankamai šalta. Be to net ir susiformavus perlamutriniams debesims aplink Lietuvą, jų galime nepamatyti per mums įprastus (troposferinius) debesis.

Dar nemačiau nė vienos geros kokybės nuotraukos su perlamutriniais debesimis, kuri būtų užfiksuota iš Lietuvos teritorijos. Nežiūrint to, 2023 m. gruodžio 17 d. vakarą juos nufotografavo estai Pietryčių Estijoje, visai netoli Lietuvos. Pas mus tuo metu, deja, buvo debesuota.

Iššūkis visiems fotografams – kokybiškai įamžinti PSC iš Lietuvos teritorijos“, – praneša „Orai ir klimatas Lietuvoje“.