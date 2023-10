Lietuvą užklups „beveik uraganinė jėga“: Naglis Šulija įspėja – vėjas veiks ne vienas

Anot sinoptiko, šį vakarą vėjas pradės stiprėti pajūryje, gana greitai ir kitur. Gūsiai sieks 18–20, Žemaitijoje iki 25–26, Baltijos pakrantėje prognozuojami 28–30 metrų per sekundę. 20 metrų per sekundę – tai tiesiog smarkaus vėjo gūsiai, 30 metrų per sekundę – „jau beveik uraganinė jėga“.

Ryto valandomis vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, jo jėga išliks. Po truputį rimti pradės tiktai antroje dienos pusėje. Kitaip tariant, artėja rimta audra, būkime apdairūs.

„Bėda ta, kad vėjas veiks ne vienas, o su lietumi. Toks vėjo ir lietaus derinio spaudimas yra didesnis, nei vien tik vėjo. Artimiausią naktį daug kur gana ilgai lis, pietuose mažiau, o šiaurėje kai kur smarkiai. Iki pietų daug kur lis iš pavienių debesų, vėliau lietus rims, dangus šviesės“, – sako N. Šulija.

Šiąnakt vėjas į Lietuvą atpūs šiltesnį orą, nei bus čia vakare. Sutemus rytinėje šalies pusėje vyraus 8–10, vakarinėje 10–12, prie pat jūros 14–16 laipsnių šilumos. Vėliau naktį temperatūra ne kris, nesmarkiai kils. Ryto valandomis bus apie 13–15 laipsnių, vėliau palengva vės.

„Taigi, audra. Naktis debesuota, lietinga ir labai vėjuota, pirmoji dienos pusė irgi labai vėjuota ir lietinga, vėliau lietus liausis, dangus šviesės, vėjas ne nurims, bet aprims. Vakare bus nuo 8 iki 12, prie jūros 14–16 laipsnių, ryto valandomis bus 13–15 šilumos, vėliau palengva vės“, – prognozuoja sinoptikas.

Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Tai reiškia – vyraus negausus lietus, bet gali būti ir šlapių snaigių, sako N. Šulija. Gūsingas šiaurės vakarų vėjas išliks, tik bus silpnesnis nei rytoj. Naktį vyraus 4–6, prie jūros 10–12 laipsnių, yra netgi labai menka šalnų tikimybė. Visgi joms susidaryti labai trukdys vėjas. Jis orą išmaišo. Dieną šils iki 8–10 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį kai kur, dieną jau daug kur negausūs krituliai, vėl vyraus lietus, bet šlapių snaigių tikimybė irgi bus. Vėjas bus dar silpnesnis. Naktį atvės iki 3–5, prie jūros 7–9 laipsnių, bus ir šalnų dirvos paviršiuje tikimybė. Dieną šils iki 10–12 laipsnių šilumos.

Orai Europoje

Artimiausią parą orus Europos vakaruose ir pietuose lems viena didelė aukšto slėgio sritis, kitur slėgis bus žemas.

Saulėta rytoj bus pietinėje žemyno dalyje. Kitur dangų dengs debesys, pragiedrėjimų bus mažai.

Šilčiausia rytoj bus Iberijos pusiasalyje, kitur bus vidutiniškai šilta, Skandinavijos kalnuose bus lengvas šaltukas.

Romoje rytoj bus sausa, saulėta ir 28 šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 27. Gražūs, saulėti orai bus Paryžiuje, ten šils iki 24, Londone saulė pro debesis ir taip pat 24 šilumos. Berlyne bus debesuota ir 18 laipsnių, Varšuvoje taip pat debesuota, nelis ir 18 šilumos.