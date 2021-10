Lietuva turi būti pasiruošusi: migrantai jau šturmavo Lenkijos sieną, tai bet kada gali nutikti ir pas mus

Į Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos bandančių patekti nelegalių migrantų srautai paskutiniu metu didėja. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) nurodo, kad praėjusį šeštadienį į Lietuvą bandė patekti vienas didžiausių nuo rugpjūčio pradžios migrantų skaičius – 183. Be to, per spalį į Lietuvą bandė patekti dvigubai daugiau migrantų nei rugsėjį. Specialistai skaičiuoja, kad Baltarusijoje šiuo metu gali būti iki keliolikos tūkstančių migrantų, kurie bet kurią akimirką gali šturmuoti Lietuvos sieną.