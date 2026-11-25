Jo duomenimis, Lietuvoje „Facebook“ naujienoms gauti bent kartą per savaitę naudoja 60 proc. gyventojų, o tarp ES valstybių šis rodiklis didesnis tik Bulgarijoje, kur siekia 66 procentus.
Lietuvos duomenys tyrime lyginti su tarptautinio „Reuters“ instituto skaitmeninių naujienų tyrimo rezultatais. Jame nagrinėtos 48 rinkos. Vis dėlto tyrimas neapima septynių ES narių, tarp jų ir Lietuvos, duomenų. „Reuters“ nagrinėtų šalių naujienų gavimo iš „Facebook“ vidurkis siekia 43 procentus.
Ekspertė: patys žiniasklaidos kanalai efektyviai išnaudoja šią platformą
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (VU KF) docentė, Lietuvos žurnalistikos centro vadovė Džina Donauskaitė BNS teigė, kad didelį „Facebook“ populiarumą Lietuvoje lemia ne tik gyventojų įpročiai, bet ir aktyvus pačių žiniasklaidos priemonių naudojimasis šia platforma.
„Tai, kad „Facebook“ Lietuvoje tapo svarbia naujienų aptikimo platforma, rodo ne tik tai, kad auditorijai ja naudotis patogu ir patrauklu, bet ir tai, kad patys žiniasklaidos kanalai labai aktyviai ir efektyviai išnaudoja šią platformą naujienų sklaidai“, – sakė ekspertė.
D. Donauskaitė taip pat atkreipė dėmesį, jog tyrime išsiskiria, kad bendrai socialiniuose tinkluose naujienas vartojantys žmonės mažiau pasitiki tradicine žiniasklaida, o tai kelia papildomų iššūkių komerciniams naujienų kanalams.
„Reklamos pajamų migracija į socialinius tinklus toliau silpnins žiniasklaidos verslo modelį, apsunkins galimybes kurti kokybišką žurnalistiką ir didins priklausomybę nuo to paties „Facebook“ diktuojamų turinio, formatų, temų ir sklaidos algoritmų“, – teigė ji.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad Lietuvoje naujienoms gauti 36 proc. gyventojų naudojasi „YouTube“, 14 proc. – „TikTok“, o 9 proc. – „Telegram“ platformomis.
Pagrindinis naujienų šaltinis išlieka televizija
Nepaisant didelio „Facebook“ populiarumo, pagrindiniu naujienų šaltiniu Lietuvoje išlieka televizija. Jos naujienas bent kartą per savaitę žiūri 61 proc. gyventojų.
Radijo naujienų bent kartą per savaitę klausosi 32 proc. Lietuvos gyventojų, palyginti su 21 proc. tarptautinio tyrimo vidurkiu.
Tyrimo duomenimis, Lietuvoje naujienomis dažniausiai pasitiki 41 proc. gyventojų. Tai viršija 37 proc. siekiantį „Reuters“ instituto tyrimo vidurkį.
Lietuvos rezultatai parengti remiantis šių metų spalį Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) užsakymu organizacijos „SALK“ atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1 tūkst. 303 respondentai.
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