Lietuva sulaukė Taivano dėmesio: ypač dėkojo 3 politikams

Lietuvoje pradėjus veikti taivaniečių atstovybei, tai kaip reikiant supykdė komunistinės Kinijos valdžią, kuri iki šiol siekia susigrąžinti Taivano kontrolę į savo rankas.

Dėl paramos Taivanui, Lietuva netgi sulaukė ekonominių sankcijų – Lietuvos verslo atstovams neleistą į jūrų uostus įvežti produkcijos. Tiesa, šalies Vyriausybė žada, kad verslai neliks nuskriausti ir jiems bus skiriama parama.

Nors įtampa tarp Kinijos ir Lietuvos yra pasiekusi aukštą tašką, taivaniečiai dėkoja mūsų valstybei už skirtą dėmesį, paramą.

„Lietuvos lyderiai parodė pasauliui, kaip užsienio politika pagrįsti vertybėmis, o ne baime. <...> Ši drąsi, maža šalis padarė didelį poveikį Taivanui“, – rašoma naujienų savaitraščio įžanginėje dalyje.

Vaizdo įraše „Taiwan Insider“ savininkė Natalie Tso teigė, kad, nepaisant Kinijos ekonominių sankcijų, Lietuvos lyderiai palaikė Taivaną, siekdami užtikrinti demokratines vertybes, šalies suverenitetą.

Savaitraštis taip pat išskyrė 3 pagrindinius Lietuvos politikus, kurie aktyviai prisidėjo palaikant Taivaną.

Atskiras dėmesys skirtas užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, Seimo Europos reikalų komiteto nariui Matui Maldeikiui, o taip pat ir Seimo narei, socialdemokratei Dovilei Šakalienei.

Įraše N. Tso kalba, kad Lietuva, nors ir maža šalis, tačiau yra drąsi ir vizionieriška.

Be to, vaizdo įraše dėkojama už galimybę Lietuvos sostinėje įsikurti Taivano atstovybei, taip pat džiaugiamasi, kad G. Landsbergis parodė pasaulio valstybėms, kaip reikia išlaikyti demokratines vertybes, nepaisant Kinijos grasinimų.

Ištraukoje taip pat įterpiami pokalbiai su minėtais Lietuvos politikais. Štai M. Maldeikis teigė, kad Lietuva turi būti pavyzdys kitoms valstybės, mat jeigu su Taivanu bus užmegzti glaudūs ekonominiai santykiai, tokiu pat žingsniu eis ir kitos šalys.

Lithuania’s leaders showed the world how to base foreign policy on values not fear as they engaged Taiwan despite sanctions from China. This bold little country has made an outsized impact on behalf of Taiwan.@MatasMaldeikis @DSakaliene @GLandsbergis @TsoNatalie pic.twitter.com/pNzGNES69X