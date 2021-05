Penktadienį į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovas, jam įteikta nota, skelbianti du Baltarusijos ambasados Lietuvoje darbuotojus nepageidaujamais asmenimis Lietuvoje už veiklą, nesuderinamą su diplomato statusu, ir nurodanti jiems išvykti iš Lietuvos per septynias dienas.

Kaip teigia URM, šiuo sprendimu Lietuva taip pat solidarizuojasi su Latvija, kurios ambasados Minske diplomatus ir darbuotojus Baltarusija nepagrįstai išsiuntė iš šalies prieš keletą dienų.

Baltarusijos atstovui taip pat pareikštas protestas dėl besitęsiančių represijų prieš šalies pilietinę visuomenę ir nepriklausomą žiniasklaidą, pareikalauta nedelsiant paleisti žurnalistą Ramaną Pratasevičių ir jo draugę studentę Sofią Sapegą bei kitus politinius kalinius ir neteisėtai sulaikytuosius.

Netrukus po išplatinto URM pranešimo, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis šią žinią pranešė ir savo socialiniuose tinkluose.

Savo „Twitter“ paskyroje ministras parašė nedėkojantis ambasados darbuotojams ir su jais atsisveikinantis.

„Du po diplomatine priedanga dirbę Baltarusijos žvalgybos pareigūnai buvo paprašyti palikti Lietuvą. Jokio ačiū ir viso gero“, – socialiniuose tinkluose rašo ministras.

Two BY intelligence officers working under the diplomatic cover were asked to leave Lithuania. No thank you and goodbye.