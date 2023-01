„Lidl Lietuva“ 2022-ųjų apžvalga: rūpestis darbuotojų gerove išlieka prioritetu

REKLAMA

Pasak Sandros Savickienės, „Lidl Lietuva“ valdybos narės ir personalo vadovės, vienai iš svarbiausių darbuotojų motyvavimo priemonių – finansinio stabilumo užtikrinimui, įmonė skyrė ypatingą dėmesį.

„Suprantame, kad žmonės vertina darbo vietas, kuriose gali jaustis stabiliai ir užtikrintai. Pernai, kaip ir kasmet peržiūrėjome savo darbuotojų darbo užmokesčius ir atlikome pokyčius, kurie leido mums ir toliau užtikrinti atlyginimų lyderystę – tam biudžete buvo numatyti papildomi 9 mln. eurų. Nuo 2022 m. sausio 1 d. visų „Lidl Lietuva“ darbuotojų darbo užmokestis didėjo 5–15 proc. bei visus metus išliko konkurencingiausiu tarp penkių didžiųjų maisto prekybos tinklų“, – sako S. Savickienė.

Remiantis „Rekvizitai.lt“ duomenimis, 2022 m. sausio–lapkričio mėnesiais, „Lidl Lietuva“ darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, atlyginimų vidurkis buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų, jis siekė 1889,06 eurus. „Lidl Lietuva“ rinkos atlyginimus vertina pagal visą kalendorinį mėnesį prekybos tinkle išdirbusių darbuotojų darbo užmokesčio rodiklius. Šie duomenys, iš visų pateikiamų „Rekvizitai.lt“ puslapyje, tiksliausiai atspindi įmonėse vyraujantį atlygio lygį.

2022-ųjų metų pabaigoje papildomo dėmesio sulaukė „Lidl“ parduotuvių ir logistikos centro darbuotojai. Kylant išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas, įmonė jiems suteikė finansinį pastiprinimą „Lidl“ dovanų kortelėmis, kurių bendra vertė siekė beveik pusę milijono eurų.

Rūpestis ne tik fizine, bet ir emocine sveikata

Prieš kelerius metus vieni iš pirmųjų Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriuje visus savo darbuotojus apdraudę papildomu privačiu sveikatos draudimu, „Lidl Lietuva“ į šią darbuotojų gerovės užtikrinimo priemonę pernai taip pat investavo beveik 30 proc. daugiau lėšų, lyginant su praėjusiais metais. 2022-ųjų metų pradžioje draudimo paketas buvo praplėstas į jį įtraukiant ir optikos bei odontologijos paslaugas.

Be to, įmonė visiems komandos nariams suteikia galimybę nemokamai apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. Pernai didelio komandos narių susidomėjimo sulaukė ir programa „Gali mumis pasikliauti!“, kur paskambinę nurodytu numeriu darbuotojai gali anonimiškai konsultuotis su asmenines, teisines ir finansines konsultacijas teikiančiais specialistais.

„Manome, kad savo siekius reikia demonstruoti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, todėl siūlome platų papildomų naudų spektrą. Šiais finansiniais metais (iki 2023 m. kovo mėn.) visoms įmonėje siūlomoms motyvavimo priemonėms ir premijoms skirsime beveik 4 mln. eurų“, – sako S. Savickienė.

Dėmesys darbuotojams iš Ukrainos

S. Savickienė pažymi, kad prasidėjus karui Ukrainoje, emocinės pagalbos poreikis itin išaugo, o skirti daugiau dėmesio šios srities priemonių tobulinimui įmonė paskatino ir prie jos komandos prisijungę ukrainiečiai darbuotojai.

„Šiuo metu „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse Lietuvoje ir logistikos centre Kaune dirba daugiau nei 80 darbuotojų iš Ukrainos. Karas pakeitė jų kasdienybę, todėl siekdami, kad dirbdami „Lidl“ jie jaustų kuo mažiau nežinios, adaptavome kandidatams paruoštus atrankos ir darbuotojų įvedimo procesus, visą būtiną informaciją apie darbą pateikėme jiems suprantama kalba, taip pat skyrėme reikalingą finansinę paramą“, – vardija S. Savickienė.

Darbuotojams – didesnės galimybės mokytis, dėmesys šeimos nariams

Šiais finansiniais metais (iki 2023 m. kovo mėn.), „Lidl Lietuva“ mokymų biudžetas darbuotojams buvo padidintas beveik 60 proc., lyginant su pernai metais, ir siekia daugiau nei pusę milijono eurų. Tobulėjimo galimybės yra vienos iš svarbiausių darbuotojų motyvaciją lemiančių veiksnių, todėl bendrovė nuolat pristato naujų mokymo iniciatyvų ir priemonių.

S. Savickienė pastebi, kad darbuotojai aktyviai domisi darbovietėje siūlomomis profesinio augimo galimybėmis. Siekdami tobulėti, darbuotojai galėjo dalyvauti bendrųjų kompetencijų mokymuose, mentorystės programose, naudotis e-mokymų platforma ir patys pasirinkti, kokiose srityse turimas žinias nori gilinti toliau – tam jie gali pasinaudoti papildomų mokymų biudžetu.

Pasak S. Savickienės, darbuotojai ypač vertina įvairias šventes ir dovanas jiems, jų šeimų nariams bei vaikams. Pernai prekybos tinklas visiems darbuotojams Kalėdų proga įteikė po 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę, taip pat nustebino šventiniais produktų rinkiniais.

Be to, didelio darbuotojų ir visuomenės palaikymo taip pat sulaukia jau tradicija tapęs „Lidl“ prekybos tinklo sprendimas nedirbti didžiųjų švenčių metu. Tiesa, S. Savickienė pažymi, kad šventiniu laikotarpiu darbuotojai galėjo dar daugiau laiko praleisti su šeima ir artimaisiais – Kūčių vakarą parduotuvės užsidarė anksčiau, o antrąją Kalėdų dieną duris atvėrė vėliau.

„Siekiame būti geriausiu darbdaviu savo darbuotojams, tad visus šiuos metus kryptingai gerinome darbo sąlygas, skatinome darbuotojų tobulėjimą, didinome atlyginimus ir plėtėme siūlomus naudų paketus. Kasmet vis didesnės pastangos leido „Lidl Lietuva“ net ketverius metus iš eilės pelnyti prestižinius „Top Employer Lietuva“ bei „Top Employer Europe“ sertifikatus bei tapti „Metų darbdaviu“ darbo skelbimų portalo „CVbankas.lt“ organizuojamuose „Darbo rinkos lyderių“ rinkimuose“, – pažymi S. Savickienė.

Kokios darbuotojų motyvavimo priemonės bus aktualiausios kitąmet?

Kalbėdamas apie 2023 m. laukiančias tendencijas, „Alliance for Recruitment“ partneris Andrius Francas pažymi, kad vis daugiau įmonių savo komandoms siūlo įvairiais sveikatos stiprinimo naudas. Pavyzdžiui, savo darbuotojams siūlydamos papildomo privataus sveikatos draudimo paketą, įmonės į jį įtraukia ir emocinei sveikatai gerinti skirtus įrankius.

„Darbdavių rūpesčio darbuotojų emocine sveikata tendencija pradėjo ryškėti jau anksčiau, pernai ji tik dar labiau sustiprėjo, o ateinančiais metais, manoma, kad taps viena paklausiausių rinkoje. Dėl pastaraisiais metais pasaulyje vyraujančios nežinomybės žmonių psichologinė savijauta yra suprastėjusi, todėl emocinė pagalba darbuotojams kaip niekad reikalinga“, – sako A. Francas.

Ekspertas taip pat prognozuoja, kad šiemet dar didesnę įtaką darbdavių sprendimams, ieškant komandą motyvuojančių priemonių, turės augantis darbuotojų poreikis lankstumui. Tai siejama su darbuotojų noru dirbti lanksčiu grafiku, iš namų ar užsienyje bei galimybe rinktis individualias naudų programas ar mokymosi paketus.

Pasak A. Franco, kitąmet darbuotojai dar atidžiau žvelgs ir į tai, kokias vertybes viešai deklaruoja jų darbdavys ir kaip sekasi jas puoselėti iš tikrųjų: „Įmonių puoselėjamos vertybės kasmet tampa vis svarbesnės ypač jaunesnio amžiaus darbuotojams. Kandidatai atidžiai stebi, kaip viešoje erdvėje elgiasi juos dominančios įmonės ir potencialūs darbdaviai“.