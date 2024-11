Liberalai: koalicija su antisemitine partija negali būti pateisinama

Įvertinusi naują Seimo koaliciją, trečiadienį posėdžiavusi partijos valdyba pabrėžė, kad „Nemuno aušros“ pakvietimas į valdančiąją daugumą daro žalą ir negali būti pateisinami jokiais išskaičiavimais.

„Koalicija, sudaryta su partija, kuriai vadovauja antisemitine retorika pagarsėjęs ir jos niekaip atsisakyti negebantis lyderis, daro žalą Lietuvos reputacijai, o sulaužytas pažadas rinkėjams kelia nepasitikėjimą politika. Jau per pirmąsias savaites tapo akivaizdu, kad ateinantis Seimas susidurs su daugybe iššūkių“, – partijos pranešime sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Anot šios partijos frakcijos Seime seniūno Eugenijaus Gentvilo, europiniu lygiu toks veikimas būtų neįsivaizduojamas.

„Socialdemokratų apsisprendimas pakviesti „Nemuno aušrą“ į koaliciją nutiesia kelią antisemitizmui Vyriausybėje“, – tvirtino jis.

Liberalų sąjūdžio valdyba rugpjūtį priėmė sprendimą po Seimo rinkimų dirbti tik su provakarietiškomis partijomis.

Seimo rinkimus laimėjusi Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) į valdančiąją koaliciją pakvietė Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušrą“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus.

Konstitucinis Teismas dėl viešų pasisakymų apie žydus ir Izraelį R. Žemaitaitį yra pripažinęs sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją. Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė Seimo nario mandato, kad neįvyktų apkaltos procesas ir jis vėliau galėtų kandidatuoti į prezidentus ir į Seimo narius. Be to, teisme dėl to nagrinėjama jo baudžiamoji byla.

Politikas kaltinimus antisemitizmu atmeta ir sako savo įrašuose socialiniuose tinkluose kritikavęs Izraelį, o ne reiškęs neapykantą žydų tautai.

„Nemuno aušros“ pakvietimas į koaliciją savaitgalį sulaukė neigiamos tarptautinės reakcijos.

Tokį sprendimą pasmerkė JAV Senato Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benas Cardinas (Benas Kardinas), Vokietijos Bundestago Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Michaelis Rothas (Michaelis Rotas), Lenkijos Senato vicemaršalka Michalas Kaminskis.

Izraelio ambasada Lietuvoje pareiškė, kad „niekas neturėtų pritarti ar įteisinti antisemitinį diskursą dėl trumpalaikės politinės naudos“, ir nurodė besitikinti, jog Lietuvos įsipareigojimai kovoti su antisemitizmu nesusvyruos.

Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė dėl to neskirsiąs nė vieno partijos nario ministru.

Liberalų sąjūdis būsimame Seime dirbs opozicijoje.