Lenkijai ribojant baltarusių krovinius, eilės nusidriekė Lietuvos-Baltarusijos pasienyje

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas šeštadienį LRT tvirtino, kad didžiausios eilės susidarė ties Medininkų kontrolės punktu.

„Apie 580 sunkvežimių krovininio transporto stovi Medininkuose, laukimas būtų netoli trijų parų, Lavoriškėse stovi apie 140 mašinų, tai būtų laukimas apie 15 valandų. Raigardo poste yra krovininių transporto priemonių apie 260 – tai daugiau nei iki pusantros paros. Ir Šalčininkuose stovi apie 380 krovininio sunkiojo transporto. Tai būtų apie 40 valandų, realiai – dvi paros“, – kalbėjo jis.

Lenkijoje pastaruoju metu kilometrinės vilkikų eilės nusidriekė, kai Varšuva, reaguodama į Minsko politines represijas prieš lenkų tautinės mažumos atstovus, uždarė kelis pasienio kontrolės punktus visiems vilkikams, išskyrus registruotiems Lenkijoje ar kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Tad krovininio transporto eismas į Baltarusiją per Lietuvą ir Latviją suintensyvėjo.

Pirmasis, Bobrovnikų pasienio punktas, buvo uždarytas dar vasario 10 dieną, reaguojant į Minsko režimą kritikavusiam lenkų ir baltarusių žurnalistui Andrzejui Poczobutui skirtą aštuonerių metų įkalinimo bausmę. Šią savaitę uždaryti ir paskutiniai veikę patikros punktai – Koročino ir Kukurikų.

Savo ruožtu Minskas apribojo lenkiškų krivinių tranzitą per Baltarusijos pasienį su Lietuva ir Latvija, palikdamas galimybę jiems vykti tik patikros punktuose prie bendros Lenkijos-Baltarusijos sienos.

Kaip BNS teigė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis, VSAT Ir muitinės patikros punktai Lietuvos pusėje šiuo metu dirba visu pajėgumu, tačiau dėl žymiai išaugusio transporto srauto eilės didėja.

„Pareigūnų dirba tiek kiek reikia, bet pajėgų padvigubinimas nieko neduotų, nes fiziškai punktai nepajėgūs aptarnauti tiek vilkikų“, – BNS šeštadienį sakė jis.

Pasak VSAT atstovo, pralaidumas Medininkuose sumažėjo ir dėl patikros posto remonto darbų.

G. Mišutis priminė, kad dėl ES Baltarusijai ir Rusijai taikomų sankcijų šiuo metu procedūros tikrinant krovinius taip pat gerokai pailgėjo.

„Natūralu, tokia yra valstybės politika ir tai šiek tiek užtrunka“ , – kalbėjo jis.

Muitinės departamento atstovė žiniasklaidai Lina Laurinaitytė-Grigienė BNS akcentavo, kad su tokiu dideliu ir neplanuotu krovinių srautu Lietuvai dar neteko susidurti, o eilės formuojasi ir dėl to, kad tam nėra pritaikyta patikros postų infrastruktūra.

„Reikia suprasti, kad jei yra viena kelio juosta, kuria gali krovininis transportas važiuoti į vieną pusę, tai ji ir yra viena. Žinoma, mes tam ir ruošėmės ir planavome, yra perskirstyti pajėgumai, pasitelkti mobiliųjų grupių pareigūnai, nuolat reaguojame į situaciją ir užtikriname maksimalų pareigūnų skaičių, kuris tame poste gali dirbti. Bet turime suprasti, kad kelio postas – ne guminis, ir su tokiais srautais Lietuvai dar neteko susidurti“, – kalbėjo muitinės atstovė.

Ji patvirtino, kad krovininio transporto srautas išaugo tiek dėl Baltarusijos, tiek dėl Lenkijos veiksmų.

„Tai susiję su Baltarusijos sprendimu neįsileisti per Lenkiją vežėjų iš trečiųjų šalių ir su Lenkijos sprendimu neįsileisti baltarusiškų krovinių. Trečiųjų šalių vežėjai ieško būdų grįžti į savo šalis ir vyksta per Lietuvą, o baltarusiai, neturėdami galimybės vežti krovinių per Lenkiją, taip pat važiuoja per Lietuvą“, – paaiškino departamento atstovė.

Pasak L. Laurinaitytės-Grigienės, vežėjai ne kartą įspėti, jog Medininkuose kontrolės postas yra rekonstruojamas bei rekomenduoja nukreipti transportą į kitus kelio postus, o „esant galimybei važiuoti per Latviją“.