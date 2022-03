Laurynas Kasčiūnas: mūsų tikslas, kad Rusija neišdrįstų testuoti Baltijos šalių

REKLAMA

Jo teigimu, turime turėti tokią atgrasymo ir gynybos architektūrą mūsų regione, kad „testuoti Baltijos šalių ir NATO erdvės Rusija neišdrįstų“.

„Tai būtų adekvati adaptacija prie to, kas vyksta šiandien rytuose. Prie to, kad Baltarusija yra visiškai praradusi savo suverenitetą, prie to, kad Rusija dislokuos nuolat savo ginkluotąsias pajėgas.

Reakcijos laikas trumpėja dėl to, kad mes tampame panašūs į Vakarų Berlyną geopolitine prasme Šaltojo karo laikais. Tam mums reikia kuo daugiau NATO priešakinių pajėgų mūsų regione – NATO Rytų flange, bet taip pat ir Baltijos šalyje, ypač turint omenyje Suvalkų koridoriaus problematiką“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Jis taip pat pabrėžė, kad NATO šalys „kuo toliau, tuo mažiau kalba apie tai, ką jos daro“, kaip remia Ukrainą.

„Faktas tas, kad sandėliuose yra mažai likę šiandien NATO šalyse, reikia daiktus gaminti, neužtenka turėti tik pinigų. Ieškome, sprendžiame tuos dalykus, kaip toliau padėti ukrainiečiams. Tai ir toliau bus daroma“, – pabrėžė NGSK pirmininkas.