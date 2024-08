Laurynas Kasčiūnas: Lietuva svarsto investuoti į Ukrainos gynybos pramonę

„Aptarėme galimybes Lietuvai investuoti į Ukrainos gynybos pramonę, kuri dabar yra besivystanti, yra pozicijų, kurios domintų ir mus, ir juos. Per paramą, per investicijas gali ir save stiprinti, kur būtų abipusė nauda“, – BNS trečiadienį sakė L. Kasčiūnas.

Ministro teigimu, tarp galimų investicijos krypčių yra matoma artilerijos sistemų „Bohdana“ gamyba, dronai, įskaitant ir jūrinių dronų gamybą.

„Daug yra tų pozicijų, dabar pasidarysime namų darbus, pasižiūrėsime, ko mums labiausiai reiktų ir kas juos domintų“, – kalbėjo jis.

Rugpjūčio mėnesį Lietuva Ukrainai perduos 14 vienetų M113 šarvuočių, artimojo nuotolio oro gynybos sistemų su raketomis, priešdroninių sistemų, priešdroninių individualių slopintuvų, visureigių su atsarginėmis detalėmis, krovinių priekabų, 20 tonų teleskopinių krautuvų, ratinių krautuvų, šautuvų, šaudmenų, dūminių užtaisų, ginklų priedų ir jų dalių.

REKLAMA

REKLAMA

Anot ministro, šis paramos paketas sieks apie 15 mln. eurų.

„Mes einame link to, kad per paramą Ukrainai mes stipriname save, pavyzdys yra dronų testavimas, kurie yra skirti Ukrainai ir mūsų dronų gamintojai turėjo pagerinti visą techninę bazę, kad praeitų testą Ukrainoje. Tai rodo, kad per paramą Ukrainoje tu stiprėji ir namuose“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

REKLAMA

Praėjusią savaitę KAM pranešė, kad penkių Lietuvos gamintojų koviniai dronai įvykdė Ukrainos gynybos ministerijos testus fronto sąlygas atitinkančioje aplinkoje ir bus siunčiami į Ukrainą. Tai buvo antrasis bandymas, pirmojo testo lietuviški dronai neįveikė.

Šiuo metu numatyta paramai Ukrainai skirti Lietuvos gamintojų dronų už 5 mln. eurų, pirmieji orlaiviai kariaujančią šalį turėtų pasiekti rugsėjį.

Lietuva šiemet Ukrainai jau perdavė 155 mm amunicijos, šarvuočių M577, šarvuočių M113, priešdroninių sistemų, prieštankinio granatsvaidžio „Carl Gustaf“ šaudmenų, nuotolinio detonavimo sistemų RISE-1, elektros generatorių, dalimis išardytą lengvąjį atakos lėktuvą L-39ZA „Albatros“ ir kitos paramos.

Nuo karo pradžios Lietuva kariaujančiai šaliai suteikė karinės paramos už daugiau nei 641 mln. eurų.