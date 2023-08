Laura Vaikšnoraitė. „TikTok“ platforma – verslo plėtrai: privalumai ir trūkumai

Efektyviai išnaudoti šį socialinį tinklą savo verslui gali bene kiekvienas – tereikia žinoti bent keletą jo privalumų ir trūkumų. Taigi, kuo „TikTok“ išsiskiria ir gali būti naudingas?

Lengvas ir įtraukiantis turinys

Šioje platformoje turinys yra itin greitai vartojamas, interaktyvus, ir dažniausiai humoristinis – dėl šių priežasčių „TikTok“ taip sparčiai ir išpopuliarėjo. Čia nebūtina dalintis aukštos kokybės, profesionaliai nufilmuotais ir sumontuotais vaizdo įrašais, pakanka naudoti išmanųjį telefoną. Viena iš dažniausiai naudojamų „TikTok“ galimybių – vaizdo įrašo filmavimas per mobiliąją programėlę arba iš anksto nufilmuotų vaizdo įrašų, nuotraukų naudojimas. Be to, vaizdo įrašo kokybei ar reprezentatyvumui pagerinti vartotojai gali rinktis iš daugybės populiarių garso takelių ir filtrų.

Galimybė greičiau įsilieti į tarptautinę rinką

Žaibiškai išpopuliarėjusi platforma gali padėti greitai pasiekti plačiąją auditoriją, lengviau pristatyti produktus bei prekės ženklo vertybes. Šiuo metu „TikTok“ aktyviai naudojamas jau daugiau nei 150 skirtingų šalių, kuriose vartotojų skaičius siekia nuo kelių tūkstančių iki šimtų milijonų. Remiantis duomenų platformos „Statista“ informacija vien 2023 m. balandį „TikTok“ vartotojų skaičius JAV siekė beveik 120 mln., Brazilijoje – 85 mln., Vietname – 50 mln., Prancūzijoje ir Vokietijoje – po daugiau nei 20 mln.

REKLAMA

REKLAMA

Itin aukšto organinio pasiekiamumo tendencija

Anot „TikTok“ ir konsultavimo paslaugų bendrovės „Kantar“ 2021 m. atliktų tyrimų, net 90 proc. vartotojų, peržiūrėję „TikTok“ turinį yra linkę pasidomėti pamatyta preke ar paslauga. Tuo tarpu leidiniui „Adweek“ apklausus „TikTok“ vartotojus apie socialinių tinklų naudojimo įpročius, pusė iš jų tvirtino, kad bent kartą įsigijo produktą po to, kai pamatė jo reklamą šioje platformoje. Vartotojams prekės ženklus ir pardavėjus pristatanti platforma „Bazaarvoice“ 2022 m. apklausė 14 tūkst. socialinių tinklų vartotojų ir vos 30 proc. respondentų teigė labai retai arba niekada neperkantys produktų, apie kuriuos sužino „TikTok“.

REKLAMA

Tokie tyrimai rodo, jog verslai šioje platformoje gali ne tik didinti prekės ženklo žinomumą, bet ir skatinti pardavimus.

Kiekvienam vartotojui personalizuotas turinys

Pagal ankstesnę naršymo istoriją „TikTok“ algoritmas geba apdoroti kiekvieno iš mūsų „mėgstamiausius” vaizdo įrašus. Dėl šios priežasties platformos vartotojams „For You“ puslapyje rodomas unikalus ir personalizuotas turinys.

Kas trukdo „TikTok“ tapti viena populiariausių platformų verslo plėtrai?

Mažiau galimybių pritraukti vyresnę auditoriją

Prieš pradedant naudoti „TikTok“ verslui svarbu įvertinti ar šioje platformoje sugebėsite pasiekti savo tikslinę auditoriją. Remiantis duomenų platformos „Datareportal“ bei „Statista“ tyrimais, daugiau nei 70 proc. visų vartotojų yra iki 40-ies. Jeigu orientuojatės į vyresnę auditoriją, šios platformos panaudojimas žinomumo didinimui ar naujų klientų pritraukimui gali būti rizikingas.

REKLAMA

REKLAMA

Tarptautinis susirūpinimas dėl privatumo

Atsižvelgiant į glaudų Kinijos ir „TikTok“ santykį, visame pasaulyje nerimaujama, kad ši platforma gali būti naudojama, kaip sekimo įrankis rinkti ir naudoti vartotojų duomenis ar skleisti propagandą. Keliasdešimt JAV valstijų ir Kongresas uždraudė valstybei priklausančiuose mobiliuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose naudoti šią programėlę. Tą patį žingsnį žengė ir tokios šalys kaip Australija, Belgija, Kanada, Danija, Norvegija. Kai kurios šalys, tokios kaip Azerbaidžanas, Indonezija, Afganistanas ir Indija, nusprendė „TikTok“ naudojimą blokuoti visiems.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praeityje netrūko kibernetinių atakų

„TikTok“ programėlė ne vieną kartą buvo tapusi didelių kibernetinių atakų taikiniu. Per pastaruosius keletą metų kibernetinio saugumo tyrėjai aptiko tokių atvejų, kai įsilaužėliai „TikTok“ vartotojams siuntė tekstines žinutes, kurias jiems paspaudus, sukčiams buvo nusiunčiami slapti vartotojo paskyros duomenys. Kibernetiniai įsilaužėliai pasiekdavo tokią vartotojų informaciją kaip slaptažodžiai ir telefono numeriai.

REKLAMA

Ne visiems priimtina „TikTok“ pateikiama privatumo politika

Internete galima rasti vis daugiau „TikTok“ žmonių atsiliepimų baiminantis, kad ši programėlė per daug stebi vartotojo veiklą. „TikTok“ atstovai privatumo politikoje neslepia renkantys informaciją, kurią vartotojas pateikia rašydamas, siųsdamas ar gaudamas žinutes. Tai reiškia, kad programėlė gali matyti, ką rašote žinutėse draugams, net jei ir nespaudžiate siuntimo mygtuko.

Dėl verslui suteikiamų galimybių verta prisiimti rizikas?

Verslų požiūris į „TikTok“ išsiskiria priklausomai nuo jų tikslų, biudžeto ir tikslinės auditorijos. Tačiau dažnu atveju prekės ženklai, net ir matydami trūkumus, nebijo eksperimentuoti ir teigiamai vertina šią platformą. „TikTok“ naudojimas gali ne tik padėti „užsiauginti“ savo sekėjų bazę, bet ir parodyti prekės ženklo inovatyvumą, prisitaikymą prie naujausių tendencijų. Taip pat, tai yra puiki galimybė suartėti su vartotojais ir užsitarnauti jų pasitikėjimą.

REKLAMA

Trikdžiai, neleidžiantys „TikTok“ tapti patikima platforma nereiškia, kad dėl to būtinai nukentėsite ir šios platformos naudoti visai neverta – svarbu neprarasti budrumo. Pavyzdžiui, prieš sutinkant su privatumo politika, svarbu gerai ją perskaityti ir įsitikinti, jog paminėti punktai jums priimtini.

Laura Vaikšnoraitė yra skaitmeninės rinkodaros agentūros „Media Partner“ socialinių medijų specialistė.