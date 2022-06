Laukiantys pokyčiai siutina šeimų atstovus: „Ar tai galima vadinti paskata? Tai bausmė“

„Labai liūdna, kad toks sprendimas labai sėkmingai skinasi kelią Seime ir lipa paskutines stadijas. Seimas balsuos jau ketvirtadienį, kad priimtų įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos motinystės išmokos sumažės. Aišku, pats sprendimas yra gražiai įvyniotas, plika akimi gal nėra taip paprasta matyti tą sumažėjimą – prisidengiama gražiu pasakymu, kad tokiu būdu mamos skatinamos grįžti į darbo rinką“, – kalbėjo ji.

Pasirinktas laikas svarstyti įstatymo pakeitimus, pasak V. Jankauskaitės-Milčiuvienės, yra ypač nepalankus ekonominiu atžvilgiu.

„Šalis ką tik išsikapstė iš pandemijos, dabar karo grėsmė kvėpuoja į nugarą. Kylant kainoms, kai infliacija sudaro net 18,5 proc. – ypač brango tiek energetiniai ištekliai, tiek maisto produktai, daugeliui tampa sunku išgyventi. Valdžios atstovai, užuot kalbėję apie tai, kaip padėti šeimoms, palengvinti jų būtį ir buitį, imasi tokių sprendimų, kurie iš esmės jiems pasunkintų gyvenimą. Vien tai, kad taip dažnai yra keičiamos tvarkos “, – sakė V. Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Teigia, kad tvarka yra neteisinga tėvų atžvilgiu

Pasak SADM, neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais tėčiai ir mamos galės pasirinkti, ar jie nori vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių (dabar 12 mėnesių), ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų po 2 neperleidžiamus mėnesius vaiką galėtų prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas galėtų būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui, ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančių senelių.

Jeigu kuris nors iš tėvų nepasinaudos būtinaisiais vaiko priežiūros mėnesiais, o, pavyzdžiui, liks dirbti, tuomet apmokamų atostogų sumažės 2 mėnesiais.

Pastarasis siūlymas, anot asmeninių finansų konsultantės Ilonos Gurskienės, yra neteisingas tėčių atžvilgiu. Jos teigimu, oficialiai pateikti skaičiavimai yra idealistiniai. Neperleidžiamaisiais vaiko priežiūros mėnesiais, pasirinkus 24 mėnesių priežiūros atostogas tėvams gauti papildomų pajamų daugiau nei numatyta, nebebus galimybės.

„Žiūrint į šios dienos realijas aš tiesiog netenku žado, nes šiuo metu tėvai, prižiūrintys vaikus antrus metus gali gauti pajamas ir tai nemažina vaiko priežiūros išmokų, už kurias jie moka. <…> Noriu pabrėžti, kad visur yra remiamasi Europos Sąjungos direktyva, bet ji nekalba apie tai, kad yra bloginamos sąlygos. Skaičiai sako ką kita – sąlygos yra bloginamos“, – kalbėjo ji.

Anot jos, realybėje yra situacijų, kai mama ir tėtis turi ir ne vieną pajamų šaltinį. Konsultantės teigimu, liko neišspręstas klausimas, jog vienas iš tėvų gali neturėti draudimo stažo, tuomet šeima nukentės finansiškai.

Tėvų atstovė Rita Bieliauskaitė teigė pataisose pasigedusi nuostatų apie išmokų indeksavimą, nes situacija dėl augančių kainų jau dabar pasikeitusi.

Jos teigimu, prognozuojant būsto paskolos brangimą, elektros kainų didėjimą ir bendrai brangstantį pragyvenimą „jau šiai dienai turėtų gelbėt dalį šeimų, ypač vienišų mamų, o ne dar pabloginti situaciją“.

Mano, kad pataisomis norima kuo greičiau mamas išprašyti į darbą

Spaudos konferencijoje dalyvavusi mama Vilma Ražauskienė, antrindama L. Gurskienei pabrėžė, kad naujoji direktyva esą pačius tėvus itin neramina dėl galimai trumpėjančios bendros vaiko priežiūros atostogų trukmės, jei tėčiai nepasinaudoja galimybe išeiti dviejų nepertraukiamų mėnesių vaiko priežiūros atostogų.

„Ar tai galima vadinti paskata? Tai bausmė. Sudaroma įtampa, kad tos šeimos, kurios nepasinaudojo, bendroje sumoje pralošia. Kodėl negalima buvo pridėti direktyvos palikus senąją tvarką, kuri daugeliui šeimų žinoma?“ – sakė spaudos konferencijoje dalyvavusi aktyvi mama Vilma Ražauskienė.

„Ta vaikų priežiūros sistema, kurią mes turime, yra viena geriausių pasaulyje – mes turime tuo didžiuotis. Mes vis ieškome kažkur Vakaruose gerųjų praktikų, ką mes galime pritaikyti, bet tai yra geras dalykas, ką kitos šalys gali pritaikyti pas mus. Nesuprantu, kodėl taip valdantieji daro, nes jie kuria susipriešinimą tarp visuomenės ir savęs. Siūlau apie tai pamąstyti“, –kalbėjo ji.

Minėtas dviejų mėnesių atostogas tėvai galėtų pasiimti bet kokiu metu praėjus dviem mėnesiams nuo vaiko gimimo iki jam sukaks dveji metai.

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos koordinatorė Žydrūnė Marčiulionienė teigė, jog pataisomis norima mamas kuo greičiau išprašyti į darbą.

„Norėčiau atkreipti dėmesį, kad direktyvos 16 straipsnis leidžia nustatyti palankesnes sąlygas nei numatyta direktyvos nuostatose, direktyva neįpareigoja bloginti esamos situacijos. Natūraliai kyla klausimas, koks jų tikslas – ar kalbama apie darbą ir šeimos įsipareigojimų derinimą? Visi veiksmai sutelkti, kad kuo greičiau mamas išprašyti į darbą“, – sakė Ž. Marčiulionienė.

Jos teigimu, ne kartą specialistai pabrėžė saugaus prieraišumo svarbą auginant vaiką, rekomendacija vaiką atiduoti į darželį yra apie dvejų su puse metų. Tėvai teigė, jog pusantrų metų vaikų valstybiniai darželiai nepriima, o privatūs veikia tik didmiesčiuose ir jų kaina ne visiems prieinama.

Surengtas protestas

Spaudos konferencijos metu prie Seimo vyko ir organizacijos „Basos mamos“ organizuotas protestas prieš naująją vaiko priežiūros atostogų tvarką.

Išplatintame pranešime spaudai rašoma, kad „Basos mamos“ pastebi, kad esant augančiai infliacijai, motinystės išmokų mažinimas gali ypatingai neigiamai paveikti mažus vaikus auginančių šeimų gyvenimą.

„Įstatymo kūrėjų argumentas, jog mamas reikia greičiau sugrąžinti į darbo rinką yra per menkas atremti žalą vaiko vystymuisi. Be to, Lietuvoje praktiškai nėra valstybinių vaikų darželių, galinčių priimti pusantrų metų vaikus“, – priduriama jame.

Keisis išmokų dydžiai

Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais bus mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka, „į rankas“ išmoka siektų 100,54 proc. Tokiu būdu tėvai bus skatinami pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, nes vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskirs nuo gauto darbo užmokesčio.

Tiesa, gaunantys didelį darbo užmokestį turi žinoti, kad vaiko priežiūros išmoka negali būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai (šiuo metu 3333,8 EUR „popieriuje“. Šis dydis keičiasi kiekvieną ketvirtį).

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, t. y. 60 proc. asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisę gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo mėnesį, dydžio. „Į rankas“ vaiko priežiūros atostogų išmoka būtų 77,34 proc.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, tai atitinka 58 proc. „į rankas“, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai išmokos dydis siektų 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, „į rankas“ vienas iš tėvų gautų 38,67 proc.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai pasirinkti tokie, kad vaiko priežiūros išmokų gavėjai nenukentėtų ir, susumavus vaiko priežiūros išmokas už visus metus, gautų tokio pat dydžio ar net didesnes vaiko priežiūros išmokas, nei gauna šiuo metu.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turės teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, t. y. 4 mėnesius gaus po 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoką, jei „Sodros“ teritorinis skyrius nustatys, kad vaiką augina vienas tėvų (įtėvių) ar globėjų. Jeigu gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino, arba globoja du ir daugiau vaikų, mokama bendra vaiko priežiūros išmokų suma negalės būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Tėvystės išmoka Tėčiai ne tik turės teisę į 2 neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogų mėnesius, jie ir toliau galės pasinaudoti tėvystės atostogomis iki vaikui sueis 12 mėn. Mažėja reikalavimai šiai išmokai gauti: jei šiuo metu būtina turėti 12 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą per pastaruosius dvejus metus, tai siūloma nustatyti 6 mėn. motinystės socialinio draudimo stažo reikalavimą per pastaruosius metus.

Tėvystės išmoka yra skirta tėvui, mokama 30 kalendorinių dienų, kurios dydis yra 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, „į rankas“ tai atitinka 100 proc.

Platesnės galimybės dirbti ir užsidirbti

Siekiant paskatinti vaiko priežiūros išmokų gavėjus užsiimti darbine veikla vaiko auginimo metu, patikslintos nuostatos dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio tais atvejais, kai mama ar tėtis gauna ir darbinės veiklos pajamų.

Mėnesiais, kurie skiriami mamai ir tėčiui bei kurių negalima niekam perleisti, egzistuos galimybė dirbti, tačiau papildomai gaunamos pajamos sumažins vaiko priežiūros išmoką. t. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, asmeniui mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas, o jeigu jų dydis yra didesnis už jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydį ar jam lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Tačiau visais kitais mėnesiais papildomos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas.

Būdami vaiko priežiūros atostogose tėvai gali užsiimti savarankiška veikla. Tuo laikotarpiu jiems yra mokama visa vaiko priežiūros išmoka, o uždirbamos pajamos iš savarankiškai vykdomos veiklos neribojamos. Seimui pritarus, vaiko priežiūros atostogų pakeitimai įsigaliotų nuo 2023 m. sausio 1 dienos.