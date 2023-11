LAT paliko galioti bausmes visiems nuteistiesiems Palangos kredito unijos byloje

Antradienį teismas paskelbė galutinį ir neskundžiamą verdiktą baudžiamojoje byloje, kurioje Palangos kredito unijos administracijos vadovo pavaduotojas, faktinis unijos vadovas, Evaldas Petrauskas nuteistas už tai, kad, siekdamas apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2010–2012 metais duodamas neteisėtus nurodymus Palangos kredito unijos darbuotojams, nurodė suteikti paskolas kitų asmenų vardu, o sutartyse nurodytas pinigų sumas perduoti jam.

Pasak teismo, taip E. Petrauskas užvaldė didelės vertės – 1 mln. 675 tūkst. 802 eurų turtą.

Taip pat šioje byloje nuteistas ir Palangos kredito unijos pajininkas Arijus Skopas. Jis apgaule E. Petrausko naudai 2011–2012 metais padėjo įgyti svetimą didelės vertės – daugiau nei 139 tūkst. eurų – turtą.

Byloje nuteisti ir kiti asmenys – Palangos kredito unijos valdybos nariai Arūnas Valančius, Vitalijus Šernas, Paskolų komiteto pirmininkas Viktoras Ruzgaila ir narė Rėda Songailienė.

Jie nuteisti už tai, kad 2010–2012 metais vykdė Palangos kredito unijos administracijos vadovo pavaduotojo E. Petrausko neteisėtus nurodymus ir suklastojo dokumentus – Paskolų komiteto posėdžio protokolus ir Palangos kredito unijos valdybos posėdžių protokolus.

Išnagrinėjęs bylą pagal nuteistųjų kasacinius skundus, LAT pažymėjo, kad visų nuteistųjų veikų teisinis vertinimas buvo teisingas, baudžiamasis įstatymas nuteistiesiems taikytas teisingai.

„Žemesnės instancijos teismai, vertindami įrodymus ir nustatę, kad nuteistieji padarė jiems inkriminuojamas nusikalstamas veikas, nepadarė esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, kurie buvo nurodyti kasaciniuose skunduose“, – paskelbė LAT.

Nuteistiesiems A. Valančiui, V. Ruzgailai, R. Songailienei liko galioti paskirtos galutinės subendrintos bausmės – 828 eurų baudos, o V. Šernui – 753 eurų bauda, jas nustatyta sumokėti per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Nuteistajam E. Petrauskui liko galioti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu paskirta galutinė subendrinta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas trejiems metams.

Be to, E. Petrauskas per laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį Palangos kredito unijai turi atlyginti nusikaltimais padarytą turtinę žalą – 342 tūkst. 940 eurų.

Nuteistajam A. Skopui liko galioti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu paskirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas tokiam pačiam laikotarpiui.

Šią baudžiamąją bylą Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė dar 2013 metų balandį, per tą laiką ji buvo nagrinėjama įvairių instancijų teismuose, taip pat ir LAT.

Ketverius metus ji buvo nagrinėta Plungės rajono apylinkės teisme.

2017 metų gegužę paskelbtu teismo nuosprendžiu du kaltinamieji šioje byloje buvo atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant juos artimųjų atsakomybei pagal laidavimą be užstato.

Nuosprendis buvo apskųstas LAT, jis 2018 metų gruodį panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Tuomet realia laisvės atėmimo bausme nuteistas E. Petrauskas LAT sprendimu buvo paleistas iš laisvės atėmimo bausmę vykdančios pataisos įstaigos.