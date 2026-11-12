LAT bendrovės „Tabako lapai“ ir jos direktoriaus byloje paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį

Atitinkamai įmonės direktoriui buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė – 30 tūkst. eurų bauda, o įmonei paskirtas likvidavimas.
Gamino ir laikė akcizais apmokestinamas prekes
LAT ketvirtadienį pranešė, jog bendrovė ir jos direktorius nuteisti už tai, kad naudodami tabako apdorojimo įrenginius neteisėtai stambiu mastu ėmėsi ūkinės komercinės veiklos, neturėdami licencijos veiklai, gamino ir laikė akcizais apmokestinamas prekes – apdorotą tabaką.
Baudžiamosios bylos duomenimis, įmonėje buvo rasta daugiau kaip 19 tonų pagaminto rūkomojo tabako, jo vertė siekė beveik 900 tūkst. eurų. Siekiant nustatyti, ar bendrovės „Tabako lapai“ sandėliuose rastas tabakas yra akcizinė prekė, Muitinės laboratorijai buvo pavesta atlikti objektų tyrimą. Nustatyta, jog tyrimui pateiktą tabaką reikėtų papildomai pjaustyti, kad jis būtų rūkomasis.
LAT, nagrinėdamas šią bylą, 2025 metų vasarį sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Europos Sąjungos Bendrąjį Teismą dėl ES teisės nuostatų, iškilus klausimui dėl tabako priskyrimo akcizinei prekei, išaiškinimo.
Teisėjų kolegija, gavusi Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą, konstatavo, kad aptariamas tabakas laikytinas apdorotu tabaku. Byloje vertintas tabako žaliavos pramoninio apdorojimo kriterijus, kuris aktualus atskiriant neapdorotą tabaką nuo apdoroto.
Teismas pažymėjo, kad iš tiriamo tabako lapų buvo iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos, taigi jis buvo supjaustytas arba kitaip susmulkintas, o kitos specialisto užfiksuotos tabako savybės leido daryti išvadą, jog šį galima rūkyti be tolesnio pramoninio apdorojimo, t. y. po paprasto paruošimo susmulkinant ar supjaustant ranka. Taigi, tabako nereikėjo papildomai perdirbti ar kitaip apdoroti.
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