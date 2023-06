Landsbergis: neramumai Rusijoje – proga pasiekti Ukrainos pergalę

„Lietuviai šimtą metų gyveno Maskvos brutalios banditokratijos pašonėje, žinodami, kad kitas chaotiškas sprogimas yra tik laiko klausimas“, – tviteryje šeštadienį rašė G. Landsbergis.

For 100 years Lithuanians have lived on the edge of Moscow's brutal banditocracy, knowing it's only a matter of time before the next chaotic implosion. We are not distracted. We see clearly in the chaos. The goal, as ever, is victory and justice for Ukraine. The time is now.