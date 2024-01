LAKD: šiemet ketinama sutvarkyti 30 tiltų ir viadukų

Direkcijos vadovas Marius Švaikauskas sako, kad tiltams ir viadukams skiriamas didelis dėmesys.

„Šiuo metu Lietuvoje yra 109 blogos būklės tiltai, kuriuos būtina tvarkyti, todėl didelį dėmesį skyrėme ir skirsime jiems. Šiemnet Lietuvoje planuojame tvarkyti per 30 tiltų ir viadukų“, – pranešime teigia M. Švaikauskas.

Kelių direkcija teigia, kad iki pavasario vidurio planuojama baigti tilto per Nemunėlį Rokiškio rajone rekonstrukciją, liepą – šalia Kauno esančio tilto per Šešuvą kairės pusės tvarkymo darbus, tęsti Trakų viaduko, kelio Šiauliai–Palanga viaduko per geležinkelį ir Marvelės sankryžos viaduko remontą.

Kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda numatoma baigti Kleboniškio tilto rekonstrukciją, pradėti statyti laikiną tiltą per Kruną.

Pavasarį bus pradėti rekonstruoti trys ypač blogos būklės tiltai per Šuniją Tauragės rajone, Barupę Kėdainių rajone ir Gynią Kauno rajone. LAKD teigimu, sutartys dėl šių darbų pasirašytos 2023 metų pabaigoje: tiltą per Šuniją už 3 mln. eurų (su PVM) remontuos bendrovė „Gatas“, tiltą per Barupę už 1,7 mln. eurų – įmonė HISK, o tiltą per Gynią už 1,9 mln. eurų rekonstruos „Tiltuva“.

Planuojama tvarkyti tilto atramas, kolonas, įrengti naujas perdangas, atnaujinti asfalto dangas bei atlikti kitus darbus.

LAKD duomenimis, 2023 metais šalia valstybinės reikšmės kelių buvo sutvarkyta 18 itin prastos būklės tiltų ir viadukų.