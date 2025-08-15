Kupiškio rajone vyras galimai smurtavo prieš moterį ir mažametę

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 13 d., apie 15 val., Šimonių miestelyje, namuose, vyras (gim. 1977 m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai (gim. 1992 m.) ir mažametei (gim. 2013 m.).
Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
