Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kupiškio rajone vyras galimai smurtavo prieš moterį ir mažametę

2025-08-15 11:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 11:25

Kupiškio rajone vyras, kaip įtariama, murtavo prieš moterį ir mažametę, pranešė policija.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Kupiškio rajone vyras, kaip įtariama, murtavo prieš moterį ir mažametę, pranešė policija.

REKLAMA
0

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugpjūčio 13 d., apie 15 val., Šimonių miestelyje, namuose, vyras (gim. 1977 m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai (gim. 1992 m.) ir mažametei (gim. 2013 m.).

Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų